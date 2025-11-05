Nicolierov najbolji prijatelj poslao molbu prije pogreba: 'Nemojte prilaziti majci'

Vukovar je spreman za posljednji ispraćaj svog heroja Jean-Michela Nicoliera. Prvi suborci već su stigli.

Njegova majka Lyliane Fournier zamolila je sve da ne kupuju cvijeće i svijeće, već da novac doniraju Udruzi Sveti Bono koja pri vukovarskoj Župi svetog Filipa i Jakova pomaže starijima i nemoćnima.

'Svakako smo bili dirnuti tom njezinom velikom gestom. Njezin sin koji je obranio naš grad, položio život za naš Vukovar, po želji majke i dalje pomaže. Tako da to nije samo neka lijepa gesta, to je prije svega čin ljubavi prema Vukovaru', smatra Tonio Vučemilović, gvardijan i župnik sv. Filipa i Jakova u Vukovaru.

Molba Nicolierovog najboljeg prijatelja

Počast Nicolieru došao je odati i njegov suborac i najbolji ratni prijatelj Damir Markuš. 'Molim sve da dođemo, pomolimo se u tišini. Zamolio bih da ne prilaze tamo k majci, bit će tisuće ljudi. U 14 sata je misa u svetom Filipu i Jakovu, pa molim one koji žele nju zagrliti, stisnuti joj ruku, da obave to nakon svete mise', ističe Markuš.

Cijeli izvještaj iz Vukovara pogledajte u našem prilogu