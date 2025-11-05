Odvjetnik jednog od uhićenih nasilnika iz Splita: 'Ne poriče da je bio tamo, ali...'

MASKIRANI U CRNOM /

Splitska policija do sada je uhitila tri osobe osumnjičene za napad na Danima srpske kulture. Skupina od 50 do 100 nasilnika u crnom u ponedjeljak navečer prekinula je kulturni događaj na kojem su sudjelovala djeca i umirovljenici. U Split je zato došao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Održao je sastanak s policijom i županijskim DORH-om, a izložbu srpskog umjetnika u centru grada čuvaju policajci. Više pogledajte u prilogu