Otkrivamo rezultate inspekcija za blagdan Svih svetih: Svaki peti cvjećar prodavao je na crno

Cvjetnih aranžmana bilo je posvuda, a posvuda je bilo i inspekcije - diljem zemlje. Od onih koje su inspektori posjetili - gotovo svaki peti trgovac, koji to zapravo nije, prodavao je cvijeće i svijeće na crno. Ilegalno.

U ovim slučajevima bilo smo posebno fokusirani i organizirani te se kontrolirala prodaja na klupama, štandovima i kioscima te na prodaju na društvenim mrežama - Facebook.

Takvu nelojalnu konkurenciju cvjećari su odavno namirisali.

"Osobno me ne iznenađuje zato što se mi osobno s time borimo protiv pojačane prodaje putem interneta i svih ovih platformi, naravno sada dolazi Advent i sada će se opet to dešavati, a da ne govorim o vjenčanjima u istoj režiji", govori nam Josipa Čuvalo, pročelnica Sekcije florista Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Obavljena su 223 inspekcijska nadzora, bilo je 80 prekršaja, od čega su se 42 odnosila na prodaju na crno. Uopće nisu bili registrirani, poput ovih koji su nakon posjeta inspektora bili poprilično bijesni.

Foto: Rtl Danas

"Najčešće je to neregistrirano obavljanje djelatnosti prodaj cvijeća i svijeća. Neregistrirano oglašavanje te trgovine, te isto tako imali smo utvrđene prekršaje neisticanja cijene, pogrešnog isticanja cijena, ne isticanje obavijesti o pisanom prigovoru te neisticanje uvjeta prodaje primjerice", kaže nam Mirna Brkić Pavišić, voditeljica Službe zaštite ekonomskih interesa potrošača.

Kolika je zarada na jednom buketu?

Takvi manji prekršaji nisu odmah procesuirani, već su cvjećari dobili upozorenja. Inspektore, ali i cvjećare brine sve veći broj onih koji posluju, tako da na papiru posla nemaju.

"To je doba godine kada je potražnja cvijeća pojačana i svi pokušavaju doći do dodatne zarade. Po meni bi veletrgovci trebali ograničiti prodaju cvijeća drugim ljudima, odnosno građanima", ističe vlasnik cvjećarne Jurica Samardžić.

Jer time otežavaju njihovo poslovanje. Kolika im je zarada objašnjavaju na buketu cvijeća koji košta 35 eura.

"Na ovom buketu recimo da je pola cijena nabava. Druga polovica je doprinosi, mirovinsko, zdravstveno, režije unutra cvjećare, ja imam 4 radnika, troškovi, po mojoj procjeni samo 5 eura je moji. Moje kolege na crno imaju otići na terminal i pola je njihovo", objašnjava Josipa Čuvalo, pročelnica Sekcije florista Udruženja obrtnika grada Zagreba

Dobra zarada, ali brojni su ovog puta zaradili su i kazne.

"Kazne su propisane po Zakonu o trgovini od 660 do 40 tisuća eura za neregistriranu trgovinu, a za neregistrirano oglašavanje imamo drugi Zakon od otprilike 660 eura do 1300 eura", kaže nam kaže nam Mirna Brkić Pavišić, voditeljica Službe zaštite ekonomskih interesa potrošača

I naravno zabranjena im je prodaja, no na to se brojni ogluše pa ih inspektori sretnu više puta - osobito oko Sv Svetih i Adventa.