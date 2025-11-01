Umjesto kaputa - kupaći kostim: Zadrani se prisjetili snijega za blagdan Svih svetih

Sredinom jeseni za očekivati je da je već krenula sezona grijanja i kaputa, ali ova je jesen toliko topla da na plažama još uvijek ima kupača. Ovogodišnji početak studenog i Svisvete umjesto po hladnoći mnogi će upamtiti po obilasku groblja u kratkim rukavima na 20-ak stupnjeva.

Prvog dana mjesec studeni nije opravdao svoj naziv. Umjesto u toplim jaknama Zadrani i turisti su još uvijek u kupaćim kostimima.

"Ne kupam se svaki dan, kupam se samo ako je lipo vrime ko danas. Danas je sunčano i predivno vrime i ovo je tribalo iskoristiti. Rekla bi da je more negdi oko 18-19 stupnjeva, tako da to nije loše, super je", kaže Zadranka Iva Glavić koja se i lani kupala do prosinca, a Stiven iz Austrije je došao s obitelji na odmor baš radi mora: "Došli smo radi djece malo, da vide sunce, more, da se kupaju. Mislim kupaju, više nogice malo umoče."

Idealno za godišnji odmor

Topla jesen mnogima je idealna za godišnji odmor.

"Nisam posjetio samo Zadar, na putovanju sam s cruiserom, a danas smo stali u Zadar", kaže Rumunj Cipian koji je glavu zaštitio od sunca tako što je zavezao majicu oko nje, a na odmoru je s prijateljima i Austrijanac Matias: "Ovo su mi zadnji dani odmora. Jako je toplo, dobro je ovdje. Ali more je meni malo hladno, zato ja ne ulazim."

Oni koji su zaključili sezonu kupanja uživali su u šetnjama uz more.

"Na odmoru sam s prijateljima, jako nam je zabavno. Obišli smo mnoga mjesta, ovdje je jako lijepo", kaže Talijanka Marija koja je došla u Hrvatsku sa svojim društvom, a njezin prijatelj Mirco dodaje kako danas ima jednostavan plan: "Danas je lijepo vrijeme, pa sam prošetao, popio capuccino za doručak i to je to."

Vrućina u studenom mnogima zvuči kao oksimoron jer je ranije u ovo doba godine već počinjala sezona grijanja.

"Uvijek su bile bure, snijegovi, ledovi, a sad je sve to evo vidite kako smo obučeni. Mnogi idu još u kratkim rukavima", kaže Zadranin Velimir Štrbac koji na plaži Kolovare obično karta s prijateljima poslije ručka, a danas je hranio i golubove. On ne sjedi na suncu, nego u hladovini jer kaže da sunce još uvijek prevari jačinom: "Za mlade, koji mogu, oni se kupaju i do Nove godine, neki i poslije. Ja sezonu zaključujem u devetom mjesecu, pred 1. desetog."

Što kaže statistika?

Službena statistika, koja se ne oslanja na sve naše subjektivne dojmove i sjećanja, kaže kako su temperature početkom studenog na moru znale iznenaditi i prethodnih desetljeća. Tako je u zadnjih 60 godina, prema mjerenjima Državnog hidro-meteorološkog zavoda, prosječna temperatura u Zadru u studenom bila 12 stupnjeva, mada je bilo i ekstrema kada je u 2004. mjereno 25 stupnjeva Celzijevih, ali isto tako 1993. tek -2 stupnja.

Lijepo vrijeme pogodovalo je i za obilazak groblja i susrete s poznanicima. Nekada se u ovo doba godine znala smrznuti voda u vazama za cvijeće, a sada se posljednja počivališta najmilijih obilaze u kratkim rukavima.

"Baš mi je otac pričao da su znao za Svisvete biti snijeg, pa su znali svijeće stavljati u snijeg. Onda je bilo hladnije, onih godina prije", kaže Mirko Domitrović iz Ogulina, koji dio godine živi i u Zadru, a Ante Kolanović dodaje da on pamti i temperature poput današnjih. "Bilo je godina isto ovako, krasni dani su bili, topli, bilo je."

Prema meteorološkim prognozama, ni idući dani ne donose značajan pad temperatura, ali ostatak mjeseca možda se i „vrati“ svojoj hladnoj prirodi.