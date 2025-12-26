Rusi objavili snimku bombardera u misiji u blizini Europe: NATO članica dignula lovce

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POKAZIVANJE MIŠIĆA /

Rusko Ministarstvo obrane u četvrtak je objavilo da su njegovi strateški bombarderi i nosači raketa Tu-95MS završili planiranu letačku misiju iznad neutralnih voda u Barentsovom i Norveškom moru. Let je trajao više od sedam sati, a posada ruskog mornaričkog borbenog zrakoplova Su-33 pratila je strateške bombardere.

Tijekom nekih faza leta, strani borbeni zrakoplovi pratili su ruske strateške bombardere, navodi se u izjavi ministarstva koju prenosi Reuters.

Poljska vojska istog je dana izjavila da su njezine snage protuzračne obrane presrele ruski izviđački zrakoplov iznad Baltičkog mora dok je letio blizu poljskog zračnog prostora.

"Jutros su iznad međunarodnih voda Baltičkog mora poljski borbeni zrakoplovi presreli, vizualno identificirali i ispratili iz svoje zone odgovornosti ruski izviđački zrakoplov koji je letio blizu granica poljskog zračnog prostora", priopćila je u četvrtak poljska vojska.

Zemlje na istočnom krilu NATO-a u stanju su visoke pripravnosti zbog mogućih upada u zračni prostor od rujna kada su tri ruska vojna zrakoplova narušila zračni prostor Estonije, nekoliko dana nakon što je dvadesetak ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor.