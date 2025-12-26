Otkrivena tajna što papa Lav radi u sitne sate: 'Sveti Oče, 3 sata ujutro je!'

Što papa zapravo radi kada ne može spavati noći i kada mu više ne pomaže ni molitva? Korisnici interneta vjeruju da su otkrili tajnu Svetog Oca Lava XIV., Amerikanca poznatog po korištenju pametnih telefona i društvenih mreža.

Naime, neki su uočili da je 70-godišnji poglavar Katoličke crkve budan noću i da koristi specifičnu aplikaciju. Prema izvješćima medija, poglavito talijanske La Repubblice, papa Lav se nakon jednogodišnje pauze vratio na aplikaciju za učenje jezika Duolingo.

Korisnici aplikacije su uočili korisnički račun pod imenom "Robert", povezan s računom pod nazivom @drprevost - istim korisničkim imenom koje je kao kardinal Robert Prevost koristio na društvenoj mreži X prije nego što je ranije ove godine postao papa Lav XIV.

Talijanski mediji kažu da se, navodno, doista radi o papi koji već tri mjeseca ponovno uči njemački jezik. Njegov brat John Prevost također je potvrdio za katolički portal National Catholic Reporter: "Trenutno uči njemački".

Papa poliglot

Očito mu ide dobro jer je na Svjetskom danu mladih u Rimu, okupljene na službi pozdravio s "guten morgen", njemačkim izrazom za dobro jutro.

Duolingo profil @drprevost je prvi put otvoren 2014. i dugo je bio neaktivan prije nego što je opet "stavljen u pogon", citira TVP World talijanska izvješća.

Drugi korisnici aplikacije navodno su primijetili da se račun bio aktivan oko tri sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu, istoj vremenskoj zoni u kojoj je Rim, a jedan je korisnik upitao: "Sveti Oče, 3 ujutro je, što radite?".

Osim materinjeg engleskog, papa tečno govori i francuski, talijanski, španjolski i portugalski. Vjeruje se da su tome pomogle godine službe u Peruu gdje je djelovao kao misionar i biskup, prenosi Bild.

Osim Duolinga, papa također igra online igricu Words with Friends kada ne može spavati.

