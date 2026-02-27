Recept za piletinu s povrćem iz jedne posude: Idealan za sve koji nemaju puno vremena

Recept slavne britanske kuharice Mary Berry za piletinu iz jedne tepsije donosi spoj klasičnog pečenja i okusa Mediterana, a idealan je za sve koji nemaju vremena za dugotrajnu pripremu obroka. Ovaj brzi recept pruža maksimalan okus uz minimalan trud, što ga čini savršenim odabirom. Cijelo jelo priprema se u jednoj posudi za pečenje, čime se značajno smanjuje količina posuđa za pranje i ostavlja više vremena za uživanje u obroku.

Jelo je dovoljno izdašno da bude zasitan i potpun obiteljski ručak, a opet dovoljno brzo za opušteni obiteljski obrok tijekom tjedna.

Maksimalan okus uz minimalno prljavog posuđa

Kulinarska stručnjakinja ističe prednosti ovog načina pripreme. "Ovo je sjajan način da nahranite obitelj jer se piletina i povrće peku zajedno u jednoj posudii u pećnici", kaže Berry, a njezin recept donosi Mirror.

Za pripremu je potrebno svega nekoliko minuta. Zatim se jelo peče u pećnici manje od sat vremena bez ikakvih kompliciranih završnih koraka.

Recept za piletinu s povrćem iz jedne posude za pečenje

Sastojci:

Mladi krumpir

Tri žlice maslinovog ulja

Jedan luk

Nekoliko češnja češnjaka

Slanina narezana na komadiće

Komadi piletine (batak, zabatak, bijelo meso)

Ukiseljeni limuni

Sol i svježe mljeveni crni papar

Slatka paprika

Tikvice

Masline

Postupak pripreme:

Za početak zagrijte pećnicu na 220 °C. Krumpir stavite u veliku posudu za pečenje i prelijte ga s dvije žlice maslinovog ulja, a zatim sve dobro promiješajte kako bi se obložio uljem. Dodajte luk, češnjak, slaninu i komade piletine te sve zajedno ponovno izmiješajte kako bi se okusi počeli prožimati. Nakon toga po posudi za pečenje rasporedite komadiće ukiseljenog limuna. Sve obilno začinite solju i paprom, a na kraju pospite slatkom paprikom. Stavite u pećnicu i pecite oko četrdeset minuta. Dok se piletina peče, u zasebnoj zdjeli pomiješajte tikvice s preostalom žlicom ulja i dobro ih začinite. Nakon četrdeset minuta pečenja, sve izvadite i pažljivo rasporedite začinjene tikvice između komada piletine te po vrhu pospite masline. Stručnjaci upozoravaju da posudu ne treba pretrpati jer je za ravnomjerno pečenje ključno da svi sastojci budu raspoređeni u jednom sloju. Ako je potrebno, radije podijelite sastojke u dvije manje posude. Vratite u pećnicu na dodatnih dvadeset minuta ili dok piletina i povrće ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju i potpuno omekšaju.

Ovaj recept predstavlja idealno rješenje za ukusan, hranjiv i brz obiteljski obrok koji u dom unosi dašak mediteranskog duha u vašu kuhinju, a istovremeno štedi dragocjeno vrijeme koje biste inače proveli u kuhinji i kraj sudopera.

