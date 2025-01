Ova hrana, napici i vitamini su zdravi, no ako pretjeramo mogu biti smrtonosni

2. Voda: Tekućina ključna za preživljavanje i održavanje tjelesnih funkcija može u prekomjernim količinama biti i štetna. Naime, prekomjerno pijenje vode u prekratkom vremenskom razdoblju može izazvati trovanje poznato kao hiperhidracija. Postoji nekoliko zabilježenih slučajeva, koji su se dogodili tijekom natjecanja u ispijanju vode, kada je prekomjerni unos vode poremetio normalnu ravnotežu elektrolita. To može dovesti do ozbiljnih smetnji funkcija mozga, pa dovesti čak i do smrti.