Policija o božićnoj noći u Zagrebu: 'Nije bilo puno poziva, ali kada zovete 192...'

Policija i ove godine pojačano brine o sigurnosti građana tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana. Zato je na središnjem zagrebačkom trgu postavljen mobilni preventivni centar policije.

Posebno opremljeno policijsko vozilo s informatičkom i audio-video opremom namijenjeno je informiranju građana o radu policije i preventivnim aktivnostima, ali i jačanju vidljivosti policije na javnim mjestima tijekom blagdanskog razdoblja. Centar će na Trgu bana Jelačića ostati do 5. siječnja. Policija kaže kako je Božićna noć protekla mirno i bez većih problema.

'Prošlo je iznimno mirno na zadovoljstvo i policije i građana i svih onih koji su došli uživati u ovom blagdanskom raspoloženju našem glavnom gradu. Nismo imali velikih događanja. Spomenuli ste i sami mobilni preventivni centar u samom centru grada koji je tu zato da bi bili bliski građanima, da bi bili tu za sve ono što njih interesira', rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

A sve to ubrzava postupanje policije u smislu efikasnosti. 'Nama je uvijek komunikacija i pravovremena informacija od građana dobrodošla u smislu rezultata i učinkovitosti brzine', kaže Goatti.

Glasnogovornica zagrebačke policije kaže kako ovo božićne noći nije bilo puno poziva. 'Mirno je proteklo ovo blagdansko raspoloženje, ali ono što želim reći kao građani nekad pomislimo 'trebam pomoć, idem nazvati prijatelje, ali koliko je sati, nekog ću probuditi u obitelji'. Dakle, broj 192 je onaj broj o kojem ne morate razmišljati je li netko budan i hoće li vam se javiti. Mi smo uvijek ovdje za građane' poručila je Goatti. Više pogledajte u prilogu