Nemaju skoro ništa, a žele tako malo. Nekima je prvi Božić na toplom: 'Ljepše mi je kad sam vidio da sam živ'

SREĆA U MALIM STVARIMA /

Imati bilo kakvu nadu prilično je teško kada nemate krov nad glavom. Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi više od dvije tisuće beskućnika, a mnogo je veći broj onih koji žive u nehumanim uvjetima. Kako bi osjetili barem dio božićnog duha i ove se godine pobrinula pučka kuhinja na Svetom Duhu i brojni volonteri

"Pomagat nekom općenito je prekrasno i vrlo jednostavno. Ja radim u pučkoj odnosno volontiram u Pučkoj jako dugo čak i prije nego sam postao fratar tako da uvijek imam lijep osjećaj prema ovoj kuhinji, prema ovim ljudima koji ovdje dolaze", poručio je bogoslov, fra Dominik Milanović.

A ti nas ljudi puno toga mogu naučiti ili barem podsjetiti jer često zaboravimo. Primjerice, na zahvalnost. Malo toga imaju, mnogi nemaju baš ništa osim nečije ustvari tuđe odjeće na sebi. I nijedno od njih, ali baš nitko, danas nije poželio ni novac ni stan ni automobil...

"Ja sam zadovoljan, što imam, imam. Pomolim se jedino da mi Bog da zdravlje. Ništa drugo. Ostalo lako", poručio je jedan od njih.

