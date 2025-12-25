Djed Mraz napustio rodno mjesto i počeo dostavljati djeci božićne darove

IMA I SNIJEGA /
Dijelovi zemlje probudili su se u božićnom duhu, pogledajte kakvo nas vrijeme čeka
A na put je krenuo i najiščekivaniji gost Djed Mraz! Počeo je svoje tradicionalno putovanje oko svijeta kako bi djeci dostavio božićne darove.
Svima najdraži djedica napustio je svoje rodno mjesto u Laponiji i krenuo na dugačko putovanje kako bi sve djevojčice i dječaci božićno jutro dočekali s darovima pod borom.
Krenuo je sa sjevera Finske u svojim saonicama, uz svjetlo lampiona i u pratnji vjernog soba te vrećom punom darova, a prije polaska svima zaželio sretan Božić.