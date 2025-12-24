FREEMAIL
POGLEDAJTE TRAILER /

Ekskluzivno: Prvi prizori uzbudljive nove sezone 'Gospodina Savršenog'

Objavljen je trailer za novu sezonu ‘Gospodina Savršenog’ koju možete pratite na platformi Voyo u siječnju 2026. godine.

I ove godine gledatelje očekuje iznenađenje jer ne stiže jedan, već čak dva Gospodina Savršena. Riječ je o Karlu (26), koji ističe da su mu najvažniji iskrenost i povjerenje te se emotivno otvorio govoreći o ranom gubitku oca, i Petru (29), koji vjeruje u ljubav te u show ulazi s očekivanjem nečeg novog i drugačijeg. 

Ekskluzivno pogledajte prve kadrove nove, uzbudljive sezone ‘Gospodina Savršenog'.

24.12.2025.
21:54
Hot.hr
Gospodin Savršeni 2026
