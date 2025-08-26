Maida i Vanja podgrijale sukob između bivših natjecateljica? 'Čule smo da se bira najbolji duo'

Pobjednice posljednje sezone showa "Gospodin Savršeni", Maida i Vanja našalile su se na Instagramu o nedavnim prepirkama između ostalih sudionica, Laure i Glorije te Barbare i Marinele. Maida je uz Vanju objavila fotografije s opisom: „Čule smo da se negdje bira najbolji duo, samo smo čule, nije da nas zanima.“

Barbara i Marinela ostale su nerazdvojne nakon izlaska iz showa. Njihova bliskost i zajedničke avanture osigurale su im status najstabilnijeg para ove sezone. S druge strane, Glorija i Laura također održavaju snažno prijateljstvo, redovito se druže i izlaze. Jedan njihov zajednički video iz noćnog izlaska izazvao je veliki broj komentara, a Laura je na storyju poručila: „E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali.“

Foto: Instagram

Na Laurinu objavu reagirala je Marinela, pojašnjavajući razliku između pozitivne afirmacije i omalovažavanja drugih. Istaknula je važnost fokusiranja na vlastiti uspjeh i energiju bez uspoređivanja s drugima. Glorija je također komentirala, naglasivši da story nije bio upućen nikome konkretno i da ne planira nastavljati rasprave.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, a Šimino srce osvojila je Vanja. Od završetka showa obje uživaju u aktivnom i uzbudljivom ljetu: Vanja je prvo boravila u Splitu, a potom otputovala na Cres u društvu misterioznog muškarca, dok je Maida, velika ljubiteljica putovanja, obišla Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila poznati festival Tomorrowland.

