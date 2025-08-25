Dok fanovi traže Šimu, Miloš osvaja Instagram fotografijama s hrvatskih plaža - evo gdje je sada

Dok se Šime Elez priprema za putovanje motociklom, njegov kolega iz reality svijeta, Miloš Mićović (37), još uvijek ostaje na hrvatskoj obali. Miloš redovito objavljuje fotografije s raznih lokacija i uživa u suncu, moru i opuštenom ljetnom ritmu.

Nakon što je posjetio Opatiju, Makarsku, Pulu, Split te Hvar i Brač, Miloš je posljednje dane ljeta proveo na Viru. Na fotografijama koje dijeli na Instagramu pokazuje isklesanu figuru, preplanuli ten i opušteno raspoloženje. U opisima objava kratko je dodao: “Virske priče”, a pratitelji su komentirali: “Zgodan si jako” i “Divan pogled na more”, uz mnoštvo lajkova i srca.

Na odmoru mu društvo pravi brat, s kojim se nije dugo mogao zajedno opustiti, a posljednje dvije godine uspijevaju organizirati zajedničke izlete. Miloš je nedavno otkrio i što za njega predstavlja idealan dan: lijepo vrijeme, sunce, more i dobro društvo.

