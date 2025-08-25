Dok fanovi traže Šimu, Miloš osvaja Instagram fotografijama s hrvatskih plaža - evo gdje je sada
Miloš Mićović pokazao figuru i otkrio kako izgleda njegov savršeni dan
Dok se Šime Elez priprema za putovanje motociklom, njegov kolega iz reality svijeta, Miloš Mićović (37), još uvijek ostaje na hrvatskoj obali. Miloš redovito objavljuje fotografije s raznih lokacija i uživa u suncu, moru i opuštenom ljetnom ritmu.
Nakon što je posjetio Opatiju, Makarsku, Pulu, Split te Hvar i Brač, Miloš je posljednje dane ljeta proveo na Viru. Na fotografijama koje dijeli na Instagramu pokazuje isklesanu figuru, preplanuli ten i opušteno raspoloženje. U opisima objava kratko je dodao: “Virske priče”, a pratitelji su komentirali: “Zgodan si jako” i “Divan pogled na more”, uz mnoštvo lajkova i srca.
Na odmoru mu društvo pravi brat, s kojim se nije dugo mogao zajedno opustiti, a posljednje dvije godine uspijevaju organizirati zajedničke izlete. Miloš je nedavno otkrio i što za njega predstavlja idealan dan: lijepo vrijeme, sunce, more i dobro društvo.
