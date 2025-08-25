'Prava sirena!' Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' pokazala kako uživa na ljetovanju

Bivša kandidatkinja popularnog sociološkog eksperimenta „Brak na prvu“ Tina ovih dana uživa na ljetovanju na Rabu. Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija u bikiniju koje su izazvale lavinu reakcija – obožavatelji su je nazvali „pravom sirenom“, „savršena“ i „wow“.

Tina često sa svojim pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, a nedavno je otkrila da je sretno zaljubljena. Za medije je ispričala kako je veza započela: poznanstvo koje je godinama bilo tek površan susret, pretvorilo se u ozbiljnu ljubav nakon jednog poziva na večeru. „Jedna večera se pretvorila u dvije, tri… i tako je sve krenulo. On se stvarno potrudio oko mene, poštuje me i razumije, a i sviđamo se jedno drugome – jako“, priznala je za RTL.

U showu „Brak na prvu“ eksperti su je spojili s Tiagom, no njihova ljubavna priča nije potrajala. Ipak, danas Tina otvoreno kaže da se promijenila, sazrijela i da je ponosna na sebe.

