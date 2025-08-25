Jessie J bila u bolnici samo šest tjedana nakon operacije raka dojke: 'Teško dišem'

Britanska pjevačica Jessie J (37) otkrila je na društvenim mrežama da je nedavno ponovno bila hospitalizirana, svega šest tjedana nakon operacije kojom je liječila rak dojke. Svojim je pratiteljima otvoreno ispričala kroz što prolazi, podijelivši fotografiju s infuzijom i opisala posljednje sate provedene u bolnici.

"Šest tjedana nakon operacije ponovno sam završila na istom odjelu na kojem sam bila nakon zahvata. Nije bilo očekivano ni planirano. Imala sam simptome koji su upućivali na krvni ugrušak u plućima. Hvala Bogu, nije krvi ugrušak", napisala je na Instagramu.

Foto: Instagram

Dodala je kako su joj liječnici dijagnosticirali infekciju te nešto tekućine u plućima, a unatoč tome odlučila je bolničko liječenje zamijeniti kućnim oporavkom. "Napravili su puno pretraga koje su pokazale da imam infekciju (još pokušavamo otkriti koju točno) i malo tekućine u plućima. Teško dišem, ali sama sam se otpustila iz bolnice sinoć (mrzim biti u bolnici)“, objasnila je nedavno.

"Puno ljudi me pita, a izgleda da se zove… Dramatično? Mislim da se tako piše“, našalila se. „Simptomi su isti i dalje ne znamo što je, ali moj sarkazam i smisao za humor me drže", napisala je.

Podsjetimo, Jessie J je ranije ove godine otkrila da joj je dijagnosticiran rani stadij raka dojke, nakon čega je odmah podvrgnuta operaciji. Iako je kasnije objavila da nema tragova širenja bolesti, naglasila je da je oporavak nakon zahvata vrlo zahtjevan – kako fizički, tako i psihički.

Foto: Instagram

"Oporavak nije ni brz ni lak, a mentalno mi je ovo najteže razdoblje u životu", priznala je u jednoj objavi. "Kao majci malog djeteta, teško mi je što nisam u mogućnosti biti ona mama kakva obično jesam."

Inače, Jessie je u vezi s Chananom Safirom Colmanom od 2021. godine, a zajedno imaju sina Skyja (2).

