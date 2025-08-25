Veliki intervju iz Kine: Marijana Puljak usporedila cijene s Hrvatskom i otkrila najveća iznenađenja

Marijana Puljak (54), hrvatska političarka, saborska zastupnica i međunarodna tajnica stranke Centar, trenutačno boravi u Kini na poziv kineske vlade i International Economic Cooperation Centra provincije Fujian.

Foto: Privatna Arhiva

Tamo sudjeluje na međunarodnom seminaru u sklopu inicijative Pojas i put, a uz službeni dio programa koristi priliku i za bolje upoznavanje kineske kulture, društva i njihovog načina života. Svoja iskustva s putovanja redovito dijeli na TikToku, gdje objavljuje kratke videozapise o svakodnevici u Kini: od kulturnih običaja i hrane, do tehnologije i zanimljivih prizora iz gradova.

Foto: Privatna Arhiva

Inženjerka elektrotehnike Puljak u razgovoru nam otkriva što ju je u Kini najviše iznenadilo, kako izgleda proslavila rođendana među čajnim poljima, kako su domaćini reagirali na hrvatske slatkiše te koje iskustvo će najduže pamtiti.

Marijana, trenutno ste u Kini – što Vas je motiviralo na odlazak i s kojom svrhom boravite tamo?

U Kini sam na poziv kineske vlade, odnosno International Economic Cooperation Centra provincije Fujian, koji organizira međunarodni seminar za zemlje članice gospodarske inicijative Pojas i put. Riječ je o inicijativi povezivanja zemalja na nekadašnjem Putu svile. Poziv je došao službenim putem preko Sabora i smatrala sam važnim prihvatiti ga jer je ovo prilika da iz prve ruke upoznam zemlju koja je sve prisutnija u svijetu, pa i u Hrvatskoj, posebno kroz velike infrastrukturne projekte poput Pelješkog mosta. Osim službenog dijela, htjela sam iskoristiti priliku da bolje upoznam njihovu kulturu, način života i funkcioniranje društva.

Foto: Miroslav Lelas/pixsell

Koliko dugo ćete ostati i imate li već unaprijed plan putovanja?

Boravim tri tjedna, uz po dva dana putovanja u dolasku i povratku. Prvo odredište i centar našeg boravka je Fuzhou, glavni grad južne kineske provincije Fujian, grad od 8,5 milijuna stanovnika, nasuprot Tajvanu. Posjetili smo i Wuyishan, podno planine Wuyi, te Jiujiang na obali rijeke Yangtze u provinciji Jiangxi. Program je unaprijed složen i kombinira seminar, službene posjete i kulturni dio – od obilazaka gradova i povijesnih znamenitosti do posjeta institucijama i upoznavanja lokalnih običaja.

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Privatna Arhiva

Što Vas je kulturološki najviše iznenadilo, nešto što se baš jako razlikuje od Hrvatske?

Najviše me iznenadila razina digitalizacije. Ovdje se sve obavlja putem mobitela – plaćanja, naručivanje hrane, pozivanje taksija, kupnja najosnovnijih stvari. Gotovina se gotovo uopće ne koristi, i to je puno raširenije nego kod nas. Iznenadio me i doručak: vrlo rano ujutro jedu ista jela kao i za ručak – puno kuhane i pržene hrane, juhe s rezancima.

Proslavili ste 54. rođendan u Wuyishanu, posjetili polja čaja i upoznali se s tradicionalnim načinom pripreme. Kako ste doživjeli to iskustvo i što Vam je ostavilo najveći dojam?

Rođendan sam provela u Wuyishanu, među poljima čaja, i to je bilo posebno iskustvo. Upoznali smo tradicionalni način pripreme čaja i naučili šest osnovnih vrsta koje se ovdje uzgajaju. Najviše me dojmila filozofija koja stoji iza toga – čaj za njih nije samo napitak, nego ritual, način života i prilika za povezivanje s drugima.

Kolege kažu da ste na rođendan podijelili Bajadere iz Hrvatske. Kakve su bile reakcije domaćina na taj mali znak domaćeg štiha?

Kao mali znak pažnje ponijela sam Bajadere iz Hrvatske i podijelila ih domaćinima i sudionicima seminara za svoj rođendan. Bili su iznenađeni i oduševljeni, uspoređivali su okuse s njihovim slatkišima. Iako je ovdje jako vruće, oko 35–40 stupnjeva i s velikom vlagom, Bajadere su izdržale i put i boravak, nisu se rastopile.

Što biste izdvojili kao najljepše iskustvo do sada u Kini?

Teško je izdvojiti jedno, ali noćna vožnja brodom u Fuzhou, uz svjetlosni show po visokim zgradama uz rijeku, nešto je što ću dugo pamtiti. Impresivan je bio i posjet centru za urbano planiranje u Jiujiangu, a posebno zanimljiv obilazak polja čaja i digitalnih tvrtki. I naravno – susreti s ljudima, i domaćinima i kolegama iz drugih zemalja.

Kako Vam se sviđa kineska kuhinja – ima li neko jelo ili okus koji vas je posebno osvojio?

Kuhinja je raznolika i bogatija nego što sam očekivala. Ima puno pržene hrane, povrća i naravno riže u raznim varijantama. Posebno su mi se svidjele juhe s rezancima i povrtna jela, a isprobala sam i mnogo različitih vrsta čaja. Ono što mi je bilo neobično jest da im je doručak jednak ručku ili večeri. Moram priznati da sam se ujutro ipak držala europskih navika – prerano mi je za tako obilnu hranu.

Kakvi su ljudi koje ste tamo upoznali? Kako biste opisali njihovu gostoljubivost i odnos prema strancima?

Kinezi su vrlo srdačni i gostoljubivi. Prema strancima su znatiželjni, a iako većina ne zna engleski, uvijek su spremni pomoći. Ovdje digitalizacija opet dolazi do izražaja jer svi koriste aplikacije za prevođenje. Malo me iznenadilo što ni mladi ljudi ne znaju engleski, ali to ih ne sprječava da budu ljubazni. Osjećaj dobrodošlice imate posvuda – od službenih institucija do običnih prolaznika i taksista.

Foto: Privatna Arhiva

Hoćete li ponijeti kući neki poseban suvenir ili uspomenu iz Kine?

Sigurno čaj – to je najbolji simbol Kine i njezine tradicije. Vjerojatno ću ponijeti i neki ručno izrađeni suvenir, možda svilenu maramu. Kupovinu suvenira ostavljam za posljednje dane boravka.

Je li Kina osjetno skuplja od Hrvatske kada je riječ o svakodnevnom životu i troškovima?

Općenito, svakodnevni život ovdje je nešto jeftiniji – hrana, javni prijevoz, higijena i osnovne potrepštine. Odjeća i obuća su sličnih cijena kao kod nas, dok je brendirana roba znatno skuplja. Cijena stanova je visoka – u Fuzhou je kvadrat oko 20.000 juana, odnosno oko 2500 eura. Nisam puno razgledavala trgovine jer sam radije koristila slobodno vrijeme za obilazak znamenitosti.

Foto: Privatna Arhiva

Nakon svega što ste vidjeli i doživjeli, mislite li da biste mogli živjeti u Kini na duže vrijeme?

Kina je fascinantna i puno sam naučila u ovih nekoliko tjedana. Ovo je iskustvo koje će me dugo pratiti. Bila je to sjajna prilika da upoznam drukčiji način života. Iako za sebe kažem da mogu živjeti bilo gdje, Hrvatska je moj dom i dugoročno se tu najbolje osjećam. Kina mi ostaje kao vrijedna uspomena.

Foto: Privatna Arhiva

