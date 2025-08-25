Nakon što je javnost šokirala prizorima ozljeda, Ana Nikolić priznala: 'Napala sam Raleta nožem'

Pjevačica Ana Nikolić (46) nedavno je prijavila svog bivšeg partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta zbog nasilja. Nakon prijave, Rale je dobio 48-satnu zabranu prilaska, a Ana se prvi put javno osvrnula na incident i progovorila o događajima koji su joj obilježili svakodnevicu. Prema njezinim riječima, sukob se dogodio dok su putovali automobilom, kada ju je Rale gurnuo prema staklu i rekao da izađe van dok je bila vezana. Otkačio joj je pojas i udario je, a nakon što je on izašao zapaliti cigaretu, preuzela je volan jer nije bila pijana i nije htjela stvarati probleme, ispričala je pjevačica za Hype TV.

Tvrdi da je tijekom veze došlo i do psihičkog zlostavljanja te da je tri dana bila izložena pritisku zbog čega je odlučila odsjesti u drugom hotelu i na kraju sama voziti. Pjevačica je otkrila i da je Rale paralelno bio u vezi s drugom ženom, a njegov sin joj je davao lijekove koje koristi, iako za njih nema recept. Fizičko nasilje imalo je i posljedice na njezino tijelo te je rekla da je zbog svega reagirala nožem te da je stavila dijete na sigurno mjesto. „Pomaknuo mi je silikon kada me udario. Rekla sam mu da će morati to sve platiti, a on mi je rekao da sam loša majka. Zato sam ga napala nožem. Stavila sam dijete na drugo mjesto zbog njega", priznala je.

Foto: Instagram

Posebno je naglasila kako je preseljenjem željela spriječiti da joj Rale ikada više ugrozi sigurnost. "„Preselila sam se kako mu više ne bi palo na pamet da me ugrozi. Sve poruke koje primam, stižu i njemu na telefon", otkrila je.

Podsjetimo, njezina objava u modricama izazvala je zabrinutost javnosti, a Ana je jasno poručila svima koji se nalaze u sličnoj situaciji da ne čekaju i odmah prijave nasilje.

