Amanda Bynes podvrgnula se još jednom kozmetičkom zahvatu: Ne prestaje šokirati izgledom

Bivša zvijezda tinejdžerskih filmova, Amanda Bynes (39) ponovno je privukla pažnju javnosti kada je u petak na Instagramu otkrila da je povećala usne filerima. Glumica poznata po turbulentnom životu pohvalila se novim izgledom putem Instagram priče, pritom zahvalivši stručnjaku koji je odradio zahvat.

U kratkom videu snimljenom u automobilu, Bynes je nosila bijeli halter top, a kosu zavezanu kako bi lice – i usne, ali i tetovaža na obrazu – došli u prvi plan.

"Fileri za usne by @body.byem", napisala je u opisu, označivši losanđeleski salon specijaliziran za trepavice i estetske tretmane. Salon je zatim podijelio njezinu objavu.

Podsjetimo, otpuštanjem iz osmogodišnjeg skrbništva 2022. godine, Bynes je napravila niz promjena u svom životu i izgledu. Prošle je godine priznala da je tijekom depresivnog razdoblja dobila više od 9 kilograma, ali i da se osjeća bolje te da radi na zdravijim navikama.

"Sada sam puno bolje i naučila sam raditi suprotno od onoga što mi se u trenutku ne da – poput vježbanja ili zdrave prehrane", rekla je tada, otkrivši da joj je cilj doći na 50 kilograma.

Glumica poznata po filmovima "She’s the Man" i "Easy A" već je i ranije bila otvorena po pitanju estetskih zahvata. U 2023. godini otkrila je da je imala operaciju blefaroplastike, odnosno uklanjanja kožnih nabora na kapcima.

"To je bila jedna od najboljih odluka koje sam donijela za sebe", priznala je tada.

