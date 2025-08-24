Gdje je danas Ljiljana Nikolovska? Život preko oceana donio joj je novu glazbenu priču, ali i ljubav

Jedna od najprepoznatljivijih pjevačica u povijesti grupe Magazin, Ljiljana Nikolovska, danas slavi 61. rođendan. Iako se kroz dugi niz godina na čelu benda izmijenilo mnogo pjevačica, upravo je ona mnogima ostala urezana u pamćenje kao glas zlatnog razdoblja grupe.

Dolaskom Ljiljane i glazbenog čarobnjaka Tončija Huljića (63) Magazin je doživio veliki uspon, a pjesme poput "Tamara", "Kokolo", "Piši mi", "Ti si želja mog života" i "Tri sam ti zime šaptala ime" postale su evergreeni na prostoru bivše Jugoslavije. No, na vrhuncu slave, 1990. godine, Ljiljana je odlučila napustiti scenu i preseliti u Sjedinjene Američke Države.

Život preko oceana donio joj je novu glazbenu priču, ali i ljubav. Nastupajući s lokalnim bendom, upoznala je američkog glazbenika hrvatskog podrijetla Petea Mazicha, s kojim se vjenčala 1993. godine. Od 1995. zajedno žive u San Pedru i imaju sina Tonija.

O pjevanju u Magazinu i životu glazbenika, jednom je iskreno napisala:

'I ja sam bila muzičar, proputovala cijeli svijet, išla na polnoćke, vjenčanja i pričesti u crkvu, išla na balet, u doktora, zubara, ljetovanja i zimovanja kad god su mi naredili, iza te iste željezne zavjese. Puno sam propatila', napisala je 2019. godine na Facebooku.

Nakon njezina odlaska, mjesto pjevačice u Magazinu preuzela je Danijela Martinović, a potom Jelena Rozga, Ivana Kovač, Andrea Šušnjara i današnja frontmenica Lorena Bućan.

