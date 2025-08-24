LEGENDARNA PJEVAČICA /

Gdje je danas Ljiljana Nikolovska? Život preko oceana donio joj je novu glazbenu priču, ali i ljubav

Gdje je danas Ljiljana Nikolovska? Život preko oceana donio joj je novu glazbenu priču, ali i ljubav
Foto: Tino Jurić/PIXSELL

Na vrhuncu slave, 1990. godine, Ljiljana je odlučila napustiti scenu i preseliti u Sjedinjene Američke Države

24.8.2025.
18:46
Hot.hr
Tino Jurić/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna od najprepoznatljivijih pjevačica u povijesti grupe Magazin, Ljiljana Nikolovska, danas slavi 61. rođendan. Iako se kroz dugi niz godina na čelu benda izmijenilo mnogo pjevačica, upravo je ona mnogima ostala urezana u pamćenje kao glas zlatnog razdoblja grupe.

Gdje je danas Ljiljana Nikolovska? Život preko oceana donio joj je novu glazbenu priču, ali i ljubav
Foto: youtube/screenshot

Dolaskom Ljiljane i glazbenog čarobnjaka Tončija Huljića (63) Magazin je doživio veliki uspon, a pjesme poput "Tamara", "Kokolo", "Piši mi", "Ti si želja mog života" i "Tri sam ti zime šaptala ime" postale su evergreeni na prostoru bivše Jugoslavije. No, na vrhuncu slave, 1990. godine, Ljiljana je odlučila napustiti scenu i preseliti u Sjedinjene Američke Države.

Gdje je danas Ljiljana Nikolovska? Život preko oceana donio joj je novu glazbenu priču, ali i ljubav
Foto: Davorin Visnjic/pixsell

Život preko oceana donio joj je novu glazbenu priču, ali i ljubav. Nastupajući s lokalnim bendom, upoznala je američkog glazbenika hrvatskog podrijetla Petea Mazicha, s kojim se vjenčala 1993. godine. Od 1995. zajedno žive u San Pedru i imaju sina Tonija.

O pjevanju u Magazinu i životu glazbenika, jednom je iskreno napisala:

'I ja sam bila muzičar, proputovala cijeli svijet, išla na polnoćke, vjenčanja i pričesti u crkvu, išla na balet, u doktora, zubara, ljetovanja i zimovanja kad god su mi naredili, iza te iste željezne zavjese. Puno sam propatila', napisala je 2019. godine na Facebooku. 

Gdje je danas Ljiljana Nikolovska? Život preko oceana donio joj je novu glazbenu priču, ali i ljubav
Foto: Tino Jurić/PIXSELL

Nakon njezina odlaska, mjesto pjevačice u Magazinu preuzela je Danijela Martinović, a potom Jelena Rozga, Ivana Kovač, Andrea Šušnjara i današnja frontmenica Lorena Bućan. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lorena Bućan: Nova pjevačica Magazina u klubu Mint

Tonči HuljićMagazinLjiljana Nikolovska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LEGENDARNA PJEVAČICA /
Gdje je danas Ljiljana Nikolovska? Život preko oceana donio joj je novu glazbenu priču, ali i ljubav