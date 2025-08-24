Mirna Berend vratila se u voditeljsku ulogu nakon četvrt stoljeća: Izgleda fenomenalno

Jedna od najpoznatijih i najvoljenijih hrvatskih televizijskih voditeljica, Mirna Berend, nakon dugih 25 godina ponovno je stala pred publiku u ulozi voditeljice – i to na 28. Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku. U paru s legendarnim Brankom Uvodićem oduševila je posjetitelje već samim izlaskom na pozornicu, a njihova energija podsjetila je publiku na zlatno doba domaće televizije.

Mirna je ovoga puta zablistala s potpuno novim imidžem – umjesto svoje prepoznatljive duge crne kose, ponosno nosi sijede.

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Povratak nakon 25 godina "tišine"

Ovo je prvi put nakon četvrt stoljeća da se Berend našla u ulozi voditeljice na jednom festivalu, a sama je otkrila i zašto ju toliko dugo nismo viđali u javnim angažmanima. Nedugo nakon što je objavljeno da će voditi šibensku Šansonu, Mirna se oglasila na Facebooku, gdje je otvoreno progovorila o razlozima svojeg izbivanja.

"Ovo je jedina istina i valjda je došlo vrijeme da je kažem. Organizatori festivala i privatne produkcije zvali su me svih ovih godina, a odgovor HTV-a njima uvijek je bio isti – ona ne može. Dakle, nije bila riječ o mojoj odluci, nego o zabrani. Zašto? Nikada nisam doznala. Ali znam zašto sam prihvatila voditi Festival šansone – zato što HTV više ne prenosi program i ovoga puta nisu mogli uvjetovati ništa", napisala je Berend i dodala: "Da nije tužno, bilo bi smiješno. Volim vas i vidimo se. Sretna sam da je to baš Šibenik, sretna sam stati ponovno pred vas".

