MAR-A-LAGO KAO CENTAR DIPLOMACIJE /

Dok svijet gori, lideri dolaze Trumpu doma na Floridu: Zelenski sutra, za ponedjeljak se najavio Netanyahu

Dok svijet gori, lideri dolaze Trumpu doma na Floridu: Zelenski sutra, za ponedjeljak se najavio Netanyahu
Foto: Chip Somodevilla/afp/profimedia

Truo će razgovarati o Iranu, zakletom neprijatelju Izraela, nakon kratkog rata između dviju zemalja u lipnju.

27.12.2025.
17:16
Hina
Chip Somodevilla/afp/profimedia
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu će u nedjelju otputovati u Sjedinjene Američke Države, gdje će se u ponedjeljak na Floridi sastati s bliskim saveznikom američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, rekao je izraelski dužnosnik za AFP u subotu.

Prema lokalnim medijima, program posjeta će biti popunjen mnogim sadržajima, uključujući rasprave o drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

Razgovor o Iranu, Siriji, Hezbolahu...

To će biti peti sastanak Trumpa i Netanyahua u SAD-u otkako se republikanski predsjednik vratio u Bijelu kuću prije gotovo godinu dana.

"Netanyahu će me vjerojatno doći posjetiti na Floridu", kazao je Trump sredinom prosinca, što se odnosilo na njegovu luksuznu rezidenciju Mar-a-Lago.

"Želi me vidjeti", dodao je.

Prema izraelskom dnevnom listu Yedioth Ahronoth, dvojica čelnika će razgovarati o Iranu, zakletom neprijatelju Izraela, nakon kratkog rata između dviju zemalja u lipnju.

Također, očekuje se da će raspravljati o Siriji, libanonskoj miliciji Hezbolah te implementaciji druge faze primirja u Pojasu Gaze.

Američka administracija i regionalni posrednici, predvođeni Egiptom i Katarom, pozivaju na ubrzavanje procesa kako bi započela druga faza sporazuma.

Primirje je prema američkom mirovnom planu u listopadu okončalo dvogodišnji smrtonosni sukob, prouzročen neviđenim napadom palestinske militantne organizacije Hamas 7. listopada 2023.

No, prekid vatre je i dalje krhak te se obje strane međusobno optužuju njegovo kršenje.

Druga faza predviđa razoružavanje palestinskog pokreta, postupno povlačenje izraelske vojske iz cijele Gaze, uspostavu prijelazne uprave i raspoređivanje međunarodnih snaga za stabilizaciju.

Prijelazna uprava za Gazu

Prije nego što uđe u pregovore o tim osjetljivim pitanjima, Izrael traži povrat tijela posljednjeg taoca u Gazi, policijskog službenika Rana Gvilija. Hamas tvrdi da ga zasad nije uspio locirati.

Prema američkom portalu Axiosu, koji je citirao dužnosnike Bijele kuće, Trumpova administracija želi što prije najaviti vladu palestinskih tehnokrata, odnosno prijelaznu upravu za Gazu.

Portal naglašava da su viši američki dužnosnici "sve više frustrirani postupcima Netanyahua koji potkopavaju krhko primirje i mirovni proces".

