NAKON AMERIČKOG PLANA /

Zelenski najavio sastanak s Trumpom: 'Mnogo toga se može odlučiti prije Nove godine'

Zelenski najavio sastanak s Trumpom: 'Mnogo toga se može odlučiti prije Nove godine'
Foto: American Photo Archive/alamy/profimedia

Američki plan poziva na zamrzavanje na linijama bojišnice i ne nudi rješenje za najspornije pitanje teritorija koje je okupirala Rusija

26.12.2025.
10:54
Hina
American Photo Archive/alamy/profimedia
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da će se uskoro sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kao dio napora za okončanje ruske invazije.

"Dogovorili smo sastanak na najvišoj razini, s predsjednikom Trumpom u bliskoj budućnosti. Mnogo toga može se odlučiti prije Nove godine", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsjednik u srijedu je otkrio najnoviju verziju američkog plana za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, o kojem se već tjednima pregovara između Washingtona i Kijeva.

Američki plan

Plan poziva na zamrzavanje na linijama bojišnice i ne nudi rješenje za najspornije pitanje teritorija koje je okupirala Rusija, koji čine više od 19% Ukrajine.

Za razliku od izvorne verzije ovog dokumenta, koju su sastavili Amerikanci, nova verzija izostavlja dva glavna zahtjeva Moskve: povlačenje ukrajinskih snaga s dijelova Donbasa koji su još uvijek pod njihovom kontrolom i pravno obećanje Kijeva da se neće pridružiti NATO-u.

Stoga nije vjerojatno da će Moskva pristati na ovu novu verziju. Upitan o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je naznačio je da Moskva "formulira svoj stav" i odbio komentirati detalje.

U četvrtak je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila da je napredak prema okončanju rata "spor, ali stalan".

POGLEDAJTE VIDEO: Koje su sporne točka mirovnog sporazuma? Evo o čemu Zelenski želi razgovarati s Trumpom u četiri oka

