Kobe Bryant iza kulisa: Žene njegova života i nepoznate priče izvan NBA lige

Na današnji dan, 23. kolovoza, prisjećamo se rođenja Kobea Bryanta (1978.–2020.), legendarnog košarkaša čiji je život tragično prekinut, ali čije nasljeđe i dalje živi. Od djetinjstva u Italiji do 20-godišnje karijere u Los Angeles Lakersima, osvojio je pet NBA prvenstava, 18 All-Star nastupa i 2018. Oscara za kratki film "Dear Basketball".

Izvan terena bio je predan obitelji – supruzi Vanessi i kćerima, posebno Gianni, koja je naslijedila njegovu strast prema košarci. Bio je i strastveni zagovornik ženske košarke, mentor brojnim igračicama i nadahnuće za nove generacije.

