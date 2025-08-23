Morate vidjeti kako legendarni Drogba na Pelješcu reže pršut zatvorenih očiju: 'To ti je kao sviranje violine'

Legendarni napadač iz Obale Bjelokosti koji je najveći trag ostavio igrajući za Chelsea, Didier Drogba (47), već nekoliko godina uživa u mirovini.

Jedan od najvećih golgetera posljednjih desetljeća poput mnogih svojih kolega uživa i u dobroj hrani pa je tako svratio i do naše obale. U konobi Gastro mare u Kobašu na Pelješcu okušao se u zahtjevnoj vještini - rezanju pršuta.

Ante Bjelančić, popularni Chef Bjelko, koji u Kobašu sprema delicije pokazivao je Drogbi kako se reže pršut, a ovaj se pokazao kao dobar učenik.

"To ti je kao sviranje violine", govorio je Chef Drogbi, a ovaj je zatvorenih očiju napravio poprilično dobar posao. Na kraju je pao i srdačni zagrljaj.

Bio je Drogba na istom mjestu i prije godinu dana kada se 'bavio' ribom, ali iznenadio je brzim shvaćanjem tehnike rezanja pršuta.

Nije ovo prvi put da velika nogometna imena stižu u konobu kod popularnog Bjelka. Bio je tu i Luka Modrić, a pretprošlog ljeta svratio je s oduševljenjem i David Beckham.