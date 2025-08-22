SHALOM HARLOW /

Bila je jedan od najvećih supermodela 90-ih, bolovala od neobične bolesti pa se 2018. vratila pistama

Bila je jedan od najvećih supermodela 90-ih, bolovala od neobične bolesti pa se 2018. vratila pistama
Foto: Profimedia
Manekenka i glumica Shalom Harlow rođena je 5. prosinca 1973. u Oshawi (Kanada).
1 /23
Shalom Harlow (51) kanadska je manekenka i glumica rođena 5. prosinca 1973. u Oshawi, Ontario. Otkrivena je sa 17 godina i ubrzo postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije 1990-ih. Najpoznatija je po Alexandar McQueenovoj reviji iz 1999. godine, gdje su je roboti obojili sprejem uživo na pozornici. Tijekom karijere nosila je revije i kampanje za najveće modne kuće poput Chanela, Diora, Versacea i Prade, te krasila naslovnice najpoznatijih modnih časopisa. Nakon višegodišnje pauze zbog zdravstvenih problema, trijumfalno se vratila na modnu scenu 2018. godine, dokazavši da je i dalje ikona visoke mode.

22.8.2025.
21:09
Lea Obelić
Profimedia
Shalom Harlow
