Bila je jedan od najvećih supermodela 90-ih, bolovala od neobične bolesti pa se 2018. vratila pistama

Shalom Harlow (51) kanadska je manekenka i glumica rođena 5. prosinca 1973. u Oshawi, Ontario. Otkrivena je sa 17 godina i ubrzo postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije 1990-ih. Najpoznatija je po Alexandar McQueenovoj reviji iz 1999. godine, gdje su je roboti obojili sprejem uživo na pozornici. Tijekom karijere nosila je revije i kampanje za najveće modne kuće poput Chanela, Diora, Versacea i Prade, te krasila naslovnice najpoznatijih modnih časopisa. Nakon višegodišnje pauze zbog zdravstvenih problema, trijumfalno se vratila na modnu scenu 2018. godine, dokazavši da je i dalje ikona visoke mode.