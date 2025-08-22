Glumica o kojoj je brujila regija na crvenom tepihu pokazala da glamur ne zna za kišu

Publika je imala priliku vidjeti brojne poznate glumce, reditelje i umjetnike koji su, uprkos vremenskim neprilikama, prošetali – ili bolje rečeno protrčali – do svečanog ulaza.

Posebno se istaknula Milena Radulović koja je bila u središtu pažnje cijele regije 2021. godine kada je javno progovorila o seksualnom zlostavljanju koje je doživjela od svog tadašnjeg profesora glume Miroslava Aleksića. Nakon njezine ispovijesti, i druge djevojke su se odlučile oglasiti, što je izazvalo snažnu reakciju javnosti u Srbiji i šire.

Osim nje, među onima koji su privukli pažnju bili su Tarik Filipović, Joško Lokas, Bojan Stojčić, Jasmin Geljo, Andrijana Đorđević, Denis Murić, Milica Drakulić, Munire Armstrong, Sanja Mikitišin, Sanja Živković, Tamara Tieventi, Vladimir Paskaljević, Zlatan Vidović, Senka Radivojević, Petar Paskaljević, Jelena Jokić, Milan Ramšak Marković, Jovana Stojiljković, Katya Trichkova, Maja Popović Milojević, Milan Stojanović, Ivan Marinović i mnogi drugi.

Zbog loših vremenskih uvjeta, projekcije SFF-a prebačene su te večero iz otvorenih prostora u zatvorene kino dvorane.

Pogledajte tko je sve prošetao crvenim tepihom.