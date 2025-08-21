Kakva ludnica na Maksimiru: Za Dinamovog Škota zasvirale gajde pa stigla i rakija

Udruga Hrvatsko-Škotskog prijateljstva Tartan Army Croatia uručila je na Maksimiru igraču Dinama Scottu McKenni plaketu za doživotno članstvo u udruzi i progodne poklone.

Zasvirale su gajde, a 28-godišnji McKenna se i potpisao na dres momcima koji su mu poklonili bocu Travarice.

"Stvarno je nevjerojatno ovako ovdje to doživjeti. U Dinamu je stvarno lijepo. Naravno da pomaže i kada pobjeđujete u utakmicama, a mi to radimo. Moji suigrači su prvenstveno odlični ljudi, a onda i odlični nogometaši. Vrijeme je također fantastično, a atmosfera na treninzima i u svlačionici fenomenalna. Imamo mladu ekipu, a današnji klinci nisu tako sramežljivi kada dođu u svlačionicu. Odlična je kemija u svlačionici i nadam se kako će takva i ostati. Želim i da zadržimo ovu 'nulu' kod primljenih pogodaka što dulje je moguće. Navijači su također fantastični. Jako glasni i kada smo u gostima u manjem broju, nadam se da će uvijek biti uz nas."

Članovi Udruge oduševljeni su škotskim igračima pa tako i McKennom koji je kao i njegovi sunarodnjaci srčan i koji je donio dodatni moment u novi Dinamo.

McKenna je u Dinamo došao kao slobodan igrač nakon što je prošle sezone nastupao za Las Palmas u španjolskoj Primeri.

Rođen je 12. studenog 1996. u Kirriemuiru, gradiću nedaleko Dundeeja u istočnoj Škotskoj. Igra na mjestu središnjeg braniča, visok je 189 centimetara, prošao je školu Aberdeena, kluba u kojem je, s kraćim posudbama, igrao do svoje 24. godine. U rujnu 2020. prešao je u Nottingham Forest s kojim je 2022. izborio plasman u englesku Premier ligu i pritom proglašen najboljim igračem kluba u toj sezoni. Za Nottingham je igrao tri i pol godine, na proljeće 2024. proslijedio na posudbi u Kopenhagen, a šest mjeseci kasnije potpisao za Las Palmas.

Od ožujka 2018. član je škotske reprezentacije za koju je odigrao 42 utakmice i između ostalog nastupio na europskim prvenstvima 2021. i 2024. godine. U reprezentaciji je povremeno nosio i kapetansku vrpcu, kako u juniorskoj, mladoj, tako i u seniorskoj konkurenciji.

Dvaput je sa Škotskom zaigrao i protiv Hrvatske, oba puta u Glasgowu: prvo na Euru u lipnju 2021. u pobjedi Vatrenih 3-1, a potom i u studenom prošle godine kad su Škoti u dvoboju Lige nacija slavili 1-0.