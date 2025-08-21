Stravične scene: Uhićeno 90 ljudi, navijači se gađali i bombama

Uzvratna utakmica Copa Sudamericane, drugog najjačeg klupskog natjecanja u Južnoj Americi, između argentinskog Independientea i čileanske Universidad de Chile morala je biti prekinuta u 48. minuti zbog navijačkih nereda na tribinama. Navijači suparničkih momčadi međusobno su se gađali raznim predmetima, a navodno je jedan od njih bila i bomba domaće izrade. U trenutku prekida, rezultat je bio 1:1. Za goste iz Čilea zabio je Lucas Assadi u 11. minuti, a za domaće je u 27. izjednačio Santiago Montiel.

U neredima sukobljenih navijača ozlijeđeno je 10 osoba od kojih neke navodno imaju i ubodne rane, a 90 ljudi završilo je u pritvoru zbog sumnje da su poticali sukob navijača. Najmanje jedna osoba je teže ozlijeđena, a njezina nacionalnost nije poznata. Nažalost, navikli smo gledati ovakve scene na južnomaeričkim stadionima. U travnju dvoje mladih ubijeno je u Čileu u neredima kada su navijači pokušali na silu ući na stadion u Santiagu gdje se igrala utakmica Copa Libertadoresa između Colo Coloa i brazilske Fortaleza.

Prva utakmica ovih dvaju suparnika završila je pobjedom čileanske momčadi 1:0.