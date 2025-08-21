Posljednji i dosad jedini susret Rijeke i PAOK-a: Samo jedan igrač hrvatskog prvaka 'preživio' od tada

Nogometaši Rijeke večeras na Rujevici igralu prvu utakmicu playoffa Europske lige protiv grčkog PAOK-a. Prilika je to aktualnom prvaku Hrvatske da po prvi puta od sezone 2020./21. izbori plasman u drugo najjače europsko klupsko natjecanje. Ima Rijeka već zagarantiran nastup u grupnoj fazi Konferencijske lige, ali trener Radomir Đalović jasno je dao do znanja da se nema namjeru zadovoljiti time.

S druge strane stoji četvrtoplasirana momčad grčkog prvenstva prošle sezone. Boje PAOK-a brane i dva hrvatska nogometaša - bivši reprezentativac Dejan Lovren i aktualni Vatreni Luka Ivanušec koji je na posudbi iz Feyenoorda. Grci su po Transfermarktu čak dva i pol puta skuplji, vrijede malo manje od 89 milijuna eura dok je Rijeka procijenjena na 35 i pol milijuna. Najskuplji igrač PAOK-a i najveća opasnost za Rijeku je 22-godišnji ofenzivni veznjak Giannis Konstantelias.

Foto: Profimedia

On već ima 13 nastupa za grčku reprezentaciju i postigao je impresivna četiri pogotka, a prošle je sezone u 41 utakmici za PAOK zabio njih sedam i asistirao za jedan. Ove sezone upisao je dosad dva nastupa i ostao bez učinka.

Ova dva kluba već su se jednom susreli, u četvrtom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu u sezoni 2021./22. kada je u dvomeču bolja bila grčka momčad. Rijeka je bila vrlo blizu pobjede u Grčkoj kada je Ivan Lepinjica zabio za prednost Riječana u 33. minuti, ali izjednačili su Grcu autogolom Nike Galešića u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Na Rujevici je PAOK slavio s 2:0 golovima Omara El-Kadourija i Thomasa Murga.

Foto: Motionteam/pixsell

Zanimljivo je kako je jedini igrač Rijeke koji je tada bio u zapisniku, a i dalje je u klubu vratar Martin Zlomislić koji je tada bio zamjena Andreju Prskalu dok je danas neprikosnovena 'jedinica' hrvatskog prvaka.

