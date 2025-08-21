Poznato koji klub iz MLS-a želi dovesti Rokasa Pukštasa: Evo koliko Hajduk traži

Posljednjih dana puno se piše o potencijalnom odlasku Rokasa Pukštasa iz Hajduka, odnosno o klubovima koji bi ga htjelo dovesti. Bivši predsjednik Bijelih Lukša Jakobušić rekao je kako je u njegovom mandatu bila dogovorena prodaja Pukštasa za 12 milijuna eura, a kasnije se otkrilo da je riječ bila o Newcastleu. Za mladog Amerikanca se i danas interesiraju brojni europski klubovi, ali i oni iz SAD-a.

Jako je zagrizla Venezia, talijanski drugoligaš spreman je platiti četiri i pol milijuna eura za njega, a spominje se i interes jednog kluba iz Championshipa i jednog bundesligaša. Njemačka je igračev preferirani izbor, ali za njega je zainteresiran i Nashville SC iz MLS-a doznaje Sportklub.

Foto: Profimedia

Riječ je o klubu osnovanom 2016. koji se u MLS-u natječe od 2020. Najveći uspjesi su im finale Leagues Cupa 2023. u kojem su poraženi od Inter Miamija te polufinale Istočne konferencije 2020. i 2021. Nije poznato koliko su spremni ponuditi, no Transfermarkt Pukštasa cijeni na pet milijuna eura, a taj bi iznos zadovoljio Bijele.

