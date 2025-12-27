Krvavi incident u njemačkoj bolnici: Pacijent (33) osoblju prijetio škarama, policija ga ubila

Šokantne scene dogodile su se u petak u Sveučilišnoj bolnici u Giessenu. Pacijent (33) nasrnuo je na zaposlenike bolnice škarama i prijetio im, piše Bild.

Bolničko osoblje pozvalo je hitne službe, no prilikom dolaska policije, pacijent je u potpunosti izgubio kontrolu, priopćilo je Državno odvjetništvo u Giessenu i Savezni kriminalistički uredu savezne zemlje Hessen u zajedničkom priopćenju.

"Na mjestu događaja policijski službenici zatekli su pacijenta koji se nalazio u teškom psihičkom stanju", navode u priopćenju.

Usmrćen na licu mjesta

Tijekom intervencije, jedan od policajaca je upotrijebio vatreno oružje.

"Prema trenutačnim saznanjima, 33-godišnjak je škarama napao policijske službenike, zbog čega je došlo do smrtonosne uporabe vatrenog oružja", stoji u priopćenju, ali broj ispaljenih hitaca i dalje nije poznat.

Trenutačno se ispituju svjedoci i osiguravaju dokazi na mjestu događaja, a na terenu je i služba za balističko vještačenje.

Državno odvjetništvo naložilo je zapljenu tijela i obdukciju. Još nije objavljeno na kojem se točno bolničkom odjelu dogodio incident.

Točne okolnosti i tijek policijske intervencije predmet su daljnje istrage.

Državno odvjetništvo najavilo je da će početkom idućeg tjedna moći iznijeti dodatne informacije.

