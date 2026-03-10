FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STVARALE SE GUŽVE /

Hrvati usred noći okupirali benzinske: Mijo se prisjetio jugoslavenskog scenarija

Hrvatska se probudila s novim cijenama goriva, no mnogi su željeli ići spavati s punim spremnicima po staroj cijeni. 

Zato su se do ponoći na benzinskim postajama stvarale gužve, a na nekima je došlo i do nestašice dizela.

Na nekima je lokacijama i ponestalo goriva. To je situacija koja su mnogi stariji već doživjeli. 

"Bilo je to prije dobrih 40 godina, kad su bili na mjeri parni i neparni datumi", prisjeća se Mijo iz Zagreba, no dodaje kako smatra da se te mjere više neće ponoviti. 

Više pogledajte u našem prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.3.2026.
19:32
Maja Lipovšćak Garvanović
GorivoCijene GorivaBenzinske Crpke
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx