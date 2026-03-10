Hrvati usred noći okupirali benzinske: Mijo se prisjetio jugoslavenskog scenarija

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

STVARALE SE GUŽVE /

Hrvatska se probudila s novim cijenama goriva, no mnogi su željeli ići spavati s punim spremnicima po staroj cijeni.

Zato su se do ponoći na benzinskim postajama stvarale gužve, a na nekima je došlo i do nestašice dizela.

Na nekima je lokacijama i ponestalo goriva. To je situacija koja su mnogi stariji već doživjeli.

"Bilo je to prije dobrih 40 godina, kad su bili na mjeri parni i neparni datumi", prisjeća se Mijo iz Zagreba, no dodaje kako smatra da se te mjere više neće ponoviti.

