Hrvati usred noći okupirali benzinske: Mijo se prisjetio jugoslavenskog scenarija

'ON ŽELI POMOĆI' /
Hladnokrvna poruka Iranu: 'Već im lomimo kosti...'
Hrvatska se probudila s novim cijenama goriva, no mnogi su željeli ići spavati s punim spremnicima po staroj cijeni.
Zato su se do ponoći na benzinskim postajama stvarale gužve, a na nekima je došlo i do nestašice dizela.
Na nekima je lokacijama i ponestalo goriva. To je situacija koja su mnogi stariji već doživjeli.
"Bilo je to prije dobrih 40 godina, kad su bili na mjeri parni i neparni datumi", prisjeća se Mijo iz Zagreba, no dodaje kako smatra da se te mjere više neće ponoviti.
Više pogledajte u našem prilogu