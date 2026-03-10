Završena najveća investicija u povijesti INA-e: 'Više neće biti uvoza, bit ćemo samodostatni'

U jeku rata u Iranu, INA je predstavila najveću investiciju u povijesti kompanije. Radi se o 700 milijuna eura vrijednoj nadogradnji rafinerije Rijeka. U sklopu projekta izgrađeno je postrojenje za obradu teških ostataka, te su postojeća postrojenja modernizirana. Ovim će se povećati proizvodnja dizela za 30 posto. Svečano otvorenje rafinerije kasnilo je sat i pol, zbog kašnjenja aviona s kojim je došao dio članova Uprave MOL-a i mađarski zamjenik ministra vanjskih poslova.

"Ovaj projekt predstavlja jedno od najvažnijih energetskih ulaganja u Republici Hrvatskoj u posljednjem desetljeću i važan je korak u jačanju stabilnosti tržišta naftnih derivata te osiguravanju dugoročne energetske sigurnosti zemlje", poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

"Vjerujemo da se međunarodno pravo treba primjenjivati na sve sudionike u naftnoj industriji i kao takvo se odnosi na kupca, na nas, ali i na dobavljače koji također trebaju poštovati međunarodno pravo. To je naše stajalište i doista vjerujemo da ćemo po tom pitanju doći do zajedničkih uvjeta i dogovora s Janafom", rekao je Szabolcs Szabo, potpredsjednik za rafinerijsko poslovanje u MOL Grupi.

'Bit ćemo samodostatna rafinerija'

Reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić razgovarala je s Vedranom Janjić, direktoricom Projekta unapređenja Rafinerije nafte Rijeka.

Janjić je istaknula kako povećanje proizvodnje plavog dizela za 30 posto može pokriti ne samo potrebe Hrvatske, nego i potrebe okolnih zemalja.

Dodala je kako je najveća prednost modernizacije rafinerije u Rijeci to što doprinosi većoj energetskoj sigurnosti. "To znači da uvoza više neće biti. Bit ćemo samodostatna rafinerija, a to je u današnje vrijeme vrlo velika prednost", poručila je.

