Zlatni ključ izazvao kaos u vili: Jedna kandidatkinja postala glavna meta ostalih djevojaka

Iako je večer u 'Gospodinu Savršenom' započela u opuštenom i zabavnom tonu, ubrzo su na površinu isplivale napetosti, ljubomora i nezadovoljstvo.

Jedna od kandidatkinja, koja je dobila priliku dodatno se zbližiti s Petrom zahvaljujući ključu, odjednom se našla u središtu pažnje – ali i na meti pogleda ostalih djevojaka. Njezina nova privilegija nije prošla nezapaženo, a reakcije u vili pokazale su da su emocije među kandidatkinjama sve intenzivnije.

Dok su neke pokušavale zadržati smirenost i uživati u večeri, drugima razočaranje nije bilo lako sakriti. Jedna od djevojaka otvoreno je priznala kako ju je cijela situacija pogodila te poručila: 'Ključevi su curama potpuno pomutili razum.'

Napetost u kući sada je veća nego ikad, a ostaje za vidjeti hoće li ljubomora i sumnje dodatno zakomplicirati odnose među kandidatkinjama.

Emisiju 'Gospodin Savršeni' gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo tjedan dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.