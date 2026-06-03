Srbin pucao na policajca pa zarobio svoje tri kćeri: Detalji talačke krize u Dortmundu

Muškarac koji je u utorak navečer pucao na policajca i potom se s troje svoje djece zabarikadirao u stanu u gradskoj četvrti Dortmunda, Höchsten, predao se policiji rano jutros oko 3:30, piše Bild.

Počinitelj je 51-godišnji srpski državljanin, koji je kao taokinje držao svoje tri kćeri u dobi od 7, 10 i 12 godina.

Djevojčice su neozlijeđene i nakon drame ih je zbrinula policija. Policajac na kojeg je pucano nosio je zaštitni prsluk te je, srećom, zadobio samo lakše ozljede.

Geiselnahme in Dortmund-Höchsten



Ein Mann hat sich am Dienstagabend in einer Wohnung im Dortmunder Stadtteil Höchsten verschanzt. Er soll zuvor einen Polizisten angeschossen und zwei kleine Kinder als Geiseln genommen haben.#dortmund #polizei #höchsten #geiselnahme #nrw pic.twitter.com/FbI7XpLZMM — Finn Hartmann (@finnhartmann05) June 2, 2026

Kuću su kasno navečer opkolili teško naoružani pripadnici specijalne policije, a na terenu je bilo i oklopno vozilo. Pregovarački tim nastojao je uvjeriti muškarca na predaju, prvenstveno radi zaštite života djece. Napetost je trajala duboko u noć. Nakon što je navodno stupio u kontakt sa svojim roditeljima, muškarac se predao i uhićen je bez otpora.

Incident u restoranu

Drami je prethodio incident u jednom dortmundskom restoranu, gdje je muškarac divljao s palicom, prijetio gostima i raspršio suzavac, nakon čega je pobjegao automobilom.

Policija je oko 19:15 sati stigla na njegovu adresu u ulici Wittbräucker, u četvrti Höchsten, nakon dojave jedne žene. Kada su stigli, muškarac je izašao ispred zgrade i zapucao iz malokalibarskog pištolja na jednog policajca.

"Metak je pogodio zaštitni prsluk jednog od policajaca na intervenciji", izjavio je glasnogovornik policije kasno u utorak navečer. "Prema dosadašnjim informacijama, policajac je lakše ozlijeđen." Nakon pucnjave, počinitelj je pobjegao u kuću i zabarikadirao se.