Srbin pucao na policajca pa zarobio svoje tri kćeri: Detalji talačke krize u Dortmundu
Kuću su kasno navečer opkolili teško naoružani pripadnici specijalne policije, a na terenu je bilo i oklopno vozilo. Pregovarački tim nastojao je uvjeriti muškarca na predaju, prvenstveno radi zaštite života djece
Muškarac koji je u utorak navečer pucao na policajca i potom se s troje svoje djece zabarikadirao u stanu u gradskoj četvrti Dortmunda, Höchsten, predao se policiji rano jutros oko 3:30, piše Bild.
Počinitelj je 51-godišnji srpski državljanin, koji je kao taokinje držao svoje tri kćeri u dobi od 7, 10 i 12 godina.
Djevojčice su neozlijeđene i nakon drame ih je zbrinula policija. Policajac na kojeg je pucano nosio je zaštitni prsluk te je, srećom, zadobio samo lakše ozljede.
Kuću su kasno navečer opkolili teško naoružani pripadnici specijalne policije, a na terenu je bilo i oklopno vozilo. Pregovarački tim nastojao je uvjeriti muškarca na predaju, prvenstveno radi zaštite života djece. Napetost je trajala duboko u noć. Nakon što je navodno stupio u kontakt sa svojim roditeljima, muškarac se predao i uhićen je bez otpora.
Incident u restoranu
Drami je prethodio incident u jednom dortmundskom restoranu, gdje je muškarac divljao s palicom, prijetio gostima i raspršio suzavac, nakon čega je pobjegao automobilom.
Policija je oko 19:15 sati stigla na njegovu adresu u ulici Wittbräucker, u četvrti Höchsten, nakon dojave jedne žene. Kada su stigli, muškarac je izašao ispred zgrade i zapucao iz malokalibarskog pištolja na jednog policajca.
"Metak je pogodio zaštitni prsluk jednog od policajaca na intervenciji", izjavio je glasnogovornik policije kasno u utorak navečer. "Prema dosadašnjim informacijama, policajac je lakše ozlijeđen." Nakon pucnjave, počinitelj je pobjegao u kuću i zabarikadirao se.