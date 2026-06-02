FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEZAMISLIVA TRAGEDIJA /

U frotalnom sudaru s kamionom poginule dvije mlade žene i dvije bebe od godinu dana

U frotalnom sudaru s kamionom poginule dvije mlade žene i dvije bebe od godinu dana
×
Foto: Facebook/Eilmeldung Heute/Screenshot

Vozač kamiona nije uspio izbjeći sudar, a posljedice nesreće bile su kobne

2.6.2026.
13:07
Tajana Gvardiol
Facebook/Eilmeldung Heute/Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

U teškoj prometnoj nesreći u Njemačkoj život su izgubile dvije žene i dvoje male djece. Frontalni sudar automobila i kamiona dogodio se u ponedjeljak popodne u okrugu Schmalkalden-Meiningen na jugozapadu Njemačke, piše Fenix.

Prema priopćenju Policijske postaje Suhl, nesreća se dogodila na lokalnoj cesti kod mjesta Kaltennordheim. Iz zasad neutvrđenih razloga 20-godišnja vozačica osobnog automobila prešla je na suprotni kolnički trak te se izravno sudarila s kamionom kojim je upravljao 63-godišnji vozač.

Vozač kamiona nije uspio izbjeći sudar, a posljedice nesreće bile su kobne. Na mjestu događaja smrtno su stradale 20-godišnja vozačica, njezina 25-godišnja suputnica te dvoje djece starih oko godinu i pol. Kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, na mjesto događaja pozvan je prometni vještak koji će sudjelovati u rekonstrukciji događaja. Istraga bi trebala pokazati zbog čega je vozilo iznenada prešlo na suprotnu stranu ceste.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće prometnica između naselja Kaltensundheim i Aschenhausen bila je zatvorena za promet više od četiri sata. Njemačka policija nastavlja istragu kako bi rasvijetlila uzroke jedne od najtežih prometnih nesreća na tom području u posljednje vrijeme.

Prometna NesrećaNjemačkaVozačicaBebe
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike