U frotalnom sudaru s kamionom poginule dvije mlade žene i dvije bebe od godinu dana

U teškoj prometnoj nesreći u Njemačkoj život su izgubile dvije žene i dvoje male djece. Frontalni sudar automobila i kamiona dogodio se u ponedjeljak popodne u okrugu Schmalkalden-Meiningen na jugozapadu Njemačke, piše Fenix.

Prema priopćenju Policijske postaje Suhl, nesreća se dogodila na lokalnoj cesti kod mjesta Kaltennordheim. Iz zasad neutvrđenih razloga 20-godišnja vozačica osobnog automobila prešla je na suprotni kolnički trak te se izravno sudarila s kamionom kojim je upravljao 63-godišnji vozač.

Vozač kamiona nije uspio izbjeći sudar, a posljedice nesreće bile su kobne. Na mjestu događaja smrtno su stradale 20-godišnja vozačica, njezina 25-godišnja suputnica te dvoje djece starih oko godinu i pol. Kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, na mjesto događaja pozvan je prometni vještak koji će sudjelovati u rekonstrukciji događaja. Istraga bi trebala pokazati zbog čega je vozilo iznenada prešlo na suprotnu stranu ceste.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće prometnica između naselja Kaltensundheim i Aschenhausen bila je zatvorena za promet više od četiri sata. Njemačka policija nastavlja istragu kako bi rasvijetlila uzroke jedne od najtežih prometnih nesreća na tom području u posljednje vrijeme.