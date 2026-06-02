Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta

Dokumentarna serija 'Nagrada za šutnju' iz 2021. godine zaranja duboko u mračnu priču o moći, seksualnom zlostavljanju i zataškavanju, otkrivajući kako je jedan moćan čovjek uspio narušiti ugled jedne od najprestižnijih svjetskih nagrada.

Mreža moći i zlostavljanja

Središnja figura skandala je Jean-Claude Arnault, francusko-švedski fotograf i utjecajni kulturni djelatnik, suprug tadašnje članice Akademije, pjesnikinje Katarine Frostenson. Njegova reputacija zauvijek je uništena u studenom 2017. godine. U jeku globalnog pokreta #MeToo, čak osamnaest žena istupilo je u švedskim novinama 'Dagens Nyheter', javno ga optuživši za seksualno zlostavljanje i uznemiravanje koje se odvijalo desetljećima. Njihove potresne priče razotkrile su obrazac ponašanja zaštićenog zidom šutnje i statusom koji je Arnault uživao zahvaljujući bliskim vezama s Akademijom. Njegov kulturni klub bio je mjesto gdje su se okupljali članovi elite, ali i poprište brojnih prijestupa koji su dugo ostajali skriveni od javnosti.

Istraga i sudske posljedice

Javne optužbe pokrenule su nezaustavljivu lavinu. Švedska policija odmah je otvorila istragu, koja je u lipnju 2018. rezultirala podizanjem dviju optužnica protiv Arnaulta za silovanje jedne žene 2011. godine. Arnault je tijekom cijelog procesa odlučno nijekao sve optužbe. Suđenje, održano iza zatvorenih vrata radi zaštite žrtve, privuklo je golemu medijsku pozornost. U listopadu 2018. godine, okružni sud u Stockholmu proglasio ga je krivim po jednoj točki optužnice i osudio na dvije godine zatvora. Međutim, pravda tu nije stala. Nakon žalbenog postupka, kazna mu je povišena na dvije i pol godine jer je proglašen krivim i po drugoj točki optužnice. Presuda je poslala jasnu poruku da nitko, bez obzira na svoj društveni položaj i moćne veze, nije iznad zakona.

Potres u Švedskoj akademiji

No, posljedice su bile veće od zatvorske kazne za Arnaulta. Skandal je izazvao duboku i razornu krizu unutar Švedske akademije. Način na koji se institucija nosila s optužbama, koje su navodno bile poznate nekim članovima i prije, doveo je do masovnih ostavki i javnog raskola. Među prvima je otišla stalna tajnica Sara Danius, a na kraju je odstupila i Arnaultova supruga, Katarina Frostenson. Unutarnji sukobi i gubitak kvoruma paralizirali su rad Akademije do te mjere da je bila prisiljena donijeti povijesnu odluku: dodjela Nobelove nagrade za književnost za 2018. je odgođena, što se dogodilo prvi put od Drugog svjetskog rata. Dodatnu sjenu na ugled bacile su i optužbe da je Arnault godinama unaprijed odavao imena laureata. Kriza je prisilila instituciju na dubinske reforme, koje je odobrio i švedski kralj Carl XVI. Gustaf, kako bi se omogućile ostavke članova i modernizirao statut.

Skandal Jean-Claudea Arnaulta i 'Nagrada za šutnju' nisu samo priča o zločinima pojedinca. To je priča o sustavu koji je omogućio da se takvo ponašanje tolerira, o opasnostima isprepletenosti moći i kulture te o hrabrosti žena koje su svojim istupom razbile iluziju o nedodirljivosti jedne naizgled besprijekorne institucije, prisilivši je na bolno i nužno suočavanje sa samom sobom. Cijeli svijet je gledao.