Kći je molila da smršavi, izgubila je 45 kilograma i pronašla novu strast: 'Druga sam osoba'

Zdravstvena djelatnica Ally Wainman (55) vratila je kontrolu nad životom i zdravljem nakon što ju je njezina kći očajnički zamolila da se pobrine za sebe. Nakon dijagnoze tumora na plućima i teškog životnog razdoblja, Ally je nakupila kilograme, no molba kćeri Chloe bila je prekretnica koja ju je potaknula na nevjerojatnu transformaciju i gubitak od 45 kilograma.

Molba koja je promijenila sve

Ally kaže da je prije jela "ogromne količine slatke ili masne hrane", nakon čega bi je proždirao osjećaj krivnje. Vrhunac je dosegnula sa 118 kilograma, što je na njezinu visinu od 163 centimetra predstavljalo ogroman teret. No, trenutak koji je sve promijenio bio je razgovor s kćeri Chloe.

"Nikada neću zaboraviti kako me Chloe pogledala dok mi je nježno predlagala da pokušam smršavjeti", prisjeća se Ally iz Warwickshirea. "Znam da je to ponekad teško čuti, ali njezine riječi su istinski dolazile iz ljubavi. Imala sam nekoliko teških godina borbe s rakom, nakon čega je uslijedila i smrt mog voljenog oca, pa je briga o sebi pala u drugi plan."

Hrana kao utjeha

Priznaje da je imala nezdrav odnos s hranom, koristeći je kao utjehu. Prekomjerna težina uzimala je danak na njezinom tijelu, osobito na koljenima i kukovima. "Naša obitelj je toliko toga prošla, nisam mogla dopustiti da se Chloe brine i o tome koliko ću još biti tu, pogotovo jer sam već izgubila jedno plućno krilo. Odlučila sam posjetiti liječnika kako bih vidjela koje su mi opcije dostupne."

Problem pretilosti kao širi kontekst

Priče poput Alline odjekuju diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, gdje je pretilost postala ozbiljan javnozdravstveni problem. Prema recentnim podacima, gotovo dvije trećine odraslih osoba u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. Posebno zabrinjava stanje kod djece, gdje svako treće dijete ima problema s težinom, što Hrvatsku svrstava u sam vrh Europe po ovom pitanju.

Upravo zato, osobne priče o uspjehu motivirane obiteljskom ljubavlju i brigom postaju snažan izvor inspiracije.

Put do zdravijeg života

Liječnik je Ally ponudio 12-tjednu uputnicu za lokalnu grupu za podršku pri mršavljenju, što joj je, kako kaže, zauvijek promijenilo odnos prema hrani.

"Probala sam brojne dijete u prošlosti. Jednom sam izgubila gotovo 20 kilograma u tri mjeseca na dijeti sa shakeovima, no četiri mjeseca kasnije sve sam vratila. Ono što mi se svidjelo kod novog programa bilo je to što je hrana bila potpuno normalna - špageti bolognese, curryji, variva, pečeni krumpir. Bilo je tako lako držati se plana", objašnjava Ally.

Ključnim se pokazala podrška grupe, nešto što nikada prije nije iskusila. "Navikla sam mršavjeti sama, stoga je biti okružena ljudima koji su na istom putu cijelo iskustvo učinilo puno ugodnijim. Toliko sam zavoljela svoju grupu da i danas putujem 40 minuta u svakom smjeru kako bih dobila tjednu dozu podrške i inspiracije."

Novi život nakon operacije kuka

Tijekom svog puta mršavljenja, Ally je saznala da joj je potrebna operacija zamjene kuka. "Iako sam već izgubila oko 38 kilograma, kuk me i dalje jako bolio. Rekla sam kirurgu da nakon operacije želim plesati u visokim potpeticama. I samo tri mjeseca kasnije, upravo sam to i radila", s ponosom ističe.

Uvjerena je da joj je manja tjelesna masa značajno olakšala i ubrzala oporavak.

Danas je aktivnija nego ikad. "Prije sam izbjegavala stube zbog bolova u zglobovima, a sada se mogu popeti trčeći, ponekad preskačući i po dvije stepenice odjednom."

"Osjećam se kao druga osoba", nastavlja Ally. "Od nekoga tko se skrivao kod kuće postala sam prva na plesnom podiju, pogotovo ako čujem Beyoncé. Ništa od ovoga ne bih uspjela bez podrške moje nevjerojatne grupe. Njihovi savjeti, podrška i ljubav su mi neizmjerno pomogli."

I njezina kći Chloe ne može biti ponosnija. "Tako mi je drago što sam vodila taj razgovor s mamom. Nije bilo lako, ali vidjeti koliko joj se život promijenio čini sve vrijednim truda. Sretnija je, zdravija i puno samopouzdanija. Brat i ja to zovemo njezinim 'životnim procvatom' jer ona sada istinski sjaji. Nevjerojatno smo ponosni na sve što je postigla", zaključuje Chloe, čija je priča, kako prenosi Mirror, inspirirala mnoge.

POGLEDAJTE GALERIJU