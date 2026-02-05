WHO upozorava: 'Ove vrste karcinoma možete spriječiti! Potrebna je samo jedna stvar'

Većina karcinoma koje je moguće spriječiti povezana je s tek nekoliko životnih navika, pokazuje novo istraživanje, nudeći pritom ohrabrujuću poruku u borbi protiv ove bolesti.

Iako se rak često doživljava kao nešto na što pojedinci imaju malo ili nimalo utjecaja, najnovija analiza Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ukazuje na konkretne načine kako se rizik može znatno smanjiti, piše Science Alert.

Foto: Shutterstock

Navike koje utječu na razvoj raka

Prema podacima WHO-a, više od trećine svih slučajeva raka na svijetu može se spriječiti. Gotovo polovicu tih slučajeva čine rak pluća, želuca i vrata maternice. To znači da bi se milijuni smrtonosnih dijagnoza svake godine mogli izbjeći pravodobnom medicinskom intervencijom, promjenama ponašanja, smanjenjem profesionalnih rizika ili suzbijanjem onečišćenja okoliša.

"Sustavno djelovanje na ove preventabilne uzroke predstavlja jednu od najučinkovitijih mogućnosti za smanjenje opterećenja zdravstvenih sustava uzrokovanog malignim bolestima", istaknula je Isabelle Soerjomataram, epidemiologinja pri WHO-u i glavna autorica analize.

Istraživanje pokazuje da je 2022. godine zabilježeno gotovo 19 milijuna novih slučajeva raka, pri čemu je oko 38 posto dijagnoza bilo povezano s 30 promjenjivih čimbenika rizika. Među njima su pušenje duhana, konzumacija alkohola, povišeni indeks tjelesne mase, nedostatna tjelesna aktivnost, duhan za žvakanje, tradicionalni stimulans areka orah, nedovoljno dojenje, onečišćenje zraka, ultraljubičasto zračenje te više od desetak poslova na kojima neki ljudi dolaze u kontakt s kemikalijama, prašinom ili drugim štetnim tvarima koje mogu povećati rizik od raka.

Foto: Pexels

Pušenje najčešći razlog

Najvažniji pojedinačni preventabilni čimbenik povezan s rakom ostaje pušenje. Ono je povezano s 15 posto svih slučajeva raka zabilježenih te godine.

Rizik je osobito izražen kod muškaraca, kod kojih je pušenje pridonijelo nastanku 23 posto svih novih slučajeva raka na globalnoj razini.

Onečišćenje zraka

No pušenje nije jedini problem. Onečišćenje zraka također ima značajnu ulogu, a njegov se utjecaj razlikuje ovisno o regiji. U istočnoj Aziji, primjerice, oko 15 posto slučajeva raka pluća kod žena povezano je s onečišćenjem zraka.

U sjevernoj Africi i zapadnoj Aziji, pak, približno 20 posto slučajeva raka pluća kod muškaraca može se pripisati tom čimbeniku.

Foto: Pexels

Konzumacija alkohola

Nakon pušenja, drugi najvažniji promjenjivi životni čimbenik je konzumacija alkohola, koja je odgovorna za 3,2 posto svih novih slučajeva raka, odnosno oko 700 tisuća dijagnoza godišnje.

Zarazne bolesti

Zarazne bolesti povezane su s približno 10 posto novih slučajeva raka. Kod žena najveći udio preventabilnih karcinoma povezan je s visokorizičnim humanim papiloma virusom (HPV), koji može dovesti do raka vrata maternice. Iako danas postoji cjepivo koje učinkovito sprječava mnoge bolesti povezane s HPV-om, procijepljenost je u brojnim dijelovima svijeta i dalje niska.

Rak želuca češći je kod muškaraca, a povezuje se s pušenjem i infekcijama koje su često posljedica prenapučenosti, loših sanitarnih uvjeta i ograničenog pristupa pitkoj vodi.

"Analizom obrazaca među različitim državama i skupinama stanovništva možemo vladama i pojedincima pružiti konkretnije informacije koje pomažu u sprječavanju brojnih slučajeva raka prije nego što se uopće pojave", poručio je André Ilbawi, voditelj tima za kontrolu raka pri WHO-u i suautor analize.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'