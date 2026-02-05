Građani Milana i potpredsjednik SAD-a u centru pažnje na ZOI: Što se zapravo događa?

Zimske olimpijske igre u Milanu dobile su snažnu političku dimenziju već u prvim danima natjecanja. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance (41) i američki državni tajnik Marco Rubio (54) pojavili su se na tribinama tijekom utakmice američke ženske reprezentacije protiv Češke, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo ni u dvorani, ni izvan nje.

Amerikanke su bez većih problema slavile pobjedu 5:1, no pažnja kamera često je bila usmjerena prema počasnoj loži. Vance je utakmicu pratio u obiteljskom okruženju uz trudnu suprugu Ushu, trojicu djece i kćer. te je vidno emotivno reagirao na događanja na ledu, objašnjavajući djeci svaki detalj igre.

Unatoč dolasku dvojice visokih američkih dužnosnika, sigurnosne mjere u dvorani bile su iznenađujuće diskretne. Prije i tijekom utakmice kontrole su bile blaže nego što je uobičajeno za ovako visoke goste, iako je delegaciju pratio veći broj zaštitara.

Nakon prvog gola Amerikanki, koji je postigla Alex Carpenter, Vance je ustao sa sjedala i burno proslavio pogodak, a na prvoj pauzi povukao se s pratnjom u VIP prostor. Na tribine se vratio neposredno prije početka druge trećine, dok su navijači koji su se nadali fotografiji s potpredsjednikom ostali uskraćeni.

Vance i Rubio u petak navečer trebali bi prisustvovati i svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara na stadionu San Siro.

Dolazak američkih dužnosnika u Italiju pratile su i glasine o prisutnosti agenata Američke službe za imigraciju i carine (ICE), što je izazvalo negodovanje i prosvjede u Milanu. Međutim, te je tvrdnje odlučno demantirala Nicole Deal, visoka dužnosnica Američkog olimpijskog i paraolimpijskog odbora (USOPC).

“U Milanu nema agenata ICE-a koji su dio delegacije američkog olimpijskog tima”, naglasila je Deal uoči ceremonije otvaranja Igara.

Unatoč tome, najavljen je novi prosvjed pod sloganom “ICE OUT”, a tema dodatno dobiva na težini zbog nedavnih kritika američke imigracijske politike i incidenata u SAD-u koji su posljednjih mjeseci podigli tenzije.

Prema službenim informacijama, Tajna služba SAD-a zadužena je za zaštitu potpredsjednika Vancea, dok Diplomatska sigurnosna služba (DSS) osigurava državnog tajnika Rubija. Savezna agencija HSI, koja djeluje unutar Ministarstva domovinske sigurnosti, ima tek ograničenu ulogu u zajedničkom operativnom centru u Milanu, isključivo u svrhu razmjene informacija.

Deal je negativne reakcije pripisala dezinformacijama i pogrešnim pretpostavkama.

“Kod velikih međunarodnih događaja često se ne razumije kako sigurnosni sustavi funkcioniraju, što otvara prostor za krive interpretacije”, zaključila je.

