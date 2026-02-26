Moćni lovci sletjeli u Izrael, Trump je spreman napasti Iran! 'On šuti, ali procurile su snimke'

Najmoderniji borbeni avioni poletjeli su iz SAD-a u Izrael, Wall Street Journal piše kako se sve događa zbog moguće ratne misije u Iranu.

Slanje lovaca F-22 Raptor ovaj tjedan omogućit će SAD-u da bolje zaštiti izraelski teritorij i američke snage na Bliskom istoku od moguće iranske odmazde ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnje napadom na iranski nuklearni i raketni program. Istodobno, F-22 daje Washingtonu i mogućnost izvođenja ofenzivnih operacija. Prema pisanju WSJ-a, riječ je o velikom koraku u produbljivanju američko-izraelske vojne suradnje.

Ovo nije prvo američko vojno prisustvo u Izraelu. SAD je ondje već slao vojnike Kopnene vojske kako bi upravljali proturaketnim sustavom Thaad, a ranije je u blizini Izraela držao razarače opremljene sustavima za obranu od balističkih projektila kako bi štitili zemlju od raketnih i dron napada.

Zajedno gledano, ti potezi označavaju veliku promjenu u američkom vojnom pristupu nakon tzv. Abrahamovih sporazuma iz prvog mandata Donalda Trumpa, koji su doveli do normalizacije odnosa Izraela s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom i drugim državama.

The United States has sent top-of-the-line fighters, F-22 Raptors, to Israel, marking the first time it has deployed combat aircraft to the country for a potential wartime mission as the two nations prepare to square off against Iran, according to the Wall Street Journal.



The… pic.twitter.com/wmhg2Xp2vd — OSINTdefender (@sentdefender) February 26, 2026

Trump bez službene objave o slanju aviona

Desetljećima prije tih sporazuma američke su snage na Bliskom istoku nastojale izbjeći dojam da su blisko integrirane s izraelskom vojskom. "Upravljanje zrakoplovima iz izraelskih baza prvi je takav slučaj", rekao je Dennis Ross, bivši visoki američki dužnosnik koji je radio u republikanskim i demokratskim administracijama.

"Trumpova administracija nije službeno objavila slanje aviona, a Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM), koje nadzire američke snage u regiji, odbilo je komentirati. Ipak, snimke dolaska zrakoplova u Izrael počele su se u utorak pojavljivati na društvenim mrežama u utorak", navodi WSJ.

Slanje F-22 dolazi u trenutku kada su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati poručili da neće dopustiti SAD-u korištenje svojeg zračnog prostora ili teritorija za napad na Iran, čime su Washingtonu suzili mogućnosti za smještaj stotina zrakoplova potrebnih za veliku operaciju.

Američki dužnosnici kažu da će korištenje izraelskih zračnih baza omogućiti SAD-u da rasporedi svoje avione na više lokacija, umjesto da svu zračnu moć koncentrira na nekoliko regionalnih aerodroma. Mnogi američki zrakoplovi poslani u regiju dok Trump vrši pritisak na Teheran da pristane na nuklearni sporazum trenutačno su smješteni u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu.

Documentation of the takeoff of American F-22 aircraft today from the United Kingdom to the Middle East, which have meanwhile already landed in Israel. These aircraft are the best in the world



🔥🔥#f22 #usa #trump #maga #israel pic.twitter.com/EdiYYnCy4e — ilana israelov (@izrailov94) February 24, 2026

'Najbolji lovac na svijetu'

Prošle godine F-22 su pratili bombardere B-2 tijekom napada na iranska nuklearna postrojenja. "F-22 je najbolji lovac na svijetu", tvrdi Charles Corcoran, umirovljeni general-bojnik američkog ratnog zrakoplovstva i bivši pilot F-22. "Može se koristiti za napade, pratnju bombardera, ali i za obranu od krstarećih projektila i napada dronovima."

"Slanje F-22 rezultat je dvaju procesa: rastuće suradnje između Sjedinjenih Država i Izraela te odbijanja mnogih zemalja da SAD-u dopuste korištenje svojih baza", rekao je Elliott Abrams, koji je obnašao visoke dužnosti u nekoliko republikanskih administracija i poznat je kao snažan zagovornik Izraela.

"Pitam se hoće li se Amerikanci s vremenom zapitati zašto imamo baze u zemljama koje nam ne izlaze u susret kad ih to zatražimo", dodao je.

Na Bliskom istoku više nema skrivanja

WSJ podsjeća da je američka vojska 1991. tijekom operacije Pustinjska oluja činila velike napore kako bi se distancirala od Izraela. Kada je Izrael dao prijeko potrebnu opremu za razminiranje, jedan časnik američkih marinaca dao je prebojiti opremu američkim oznakama.

Oprema je potom ukrcana na američke transportne avione C-5 koji su letjeli iznad Sredozemlja prije nego što su skrenuli prema Saudijskoj Arabiji, kako bi se stvorio dojam da je riječ o američkoj opremi dopremljenoj iz SAD-a.

Iste je godine Washington Izraelu poslao i proturaketne sustave Patriot kako bi ga zaštitio od napada projektilima Scud koje je naredio tadašnji irački predsjednik Sadam Husein. Cilj je bio spriječiti Izrael da pokrene vojne akcije unutar Iraka i tako destabilizira arapske članice američke koalicije.

Danas je situacija donekle obrnuta: izraelski proturaketni sustavi sada će pomagati u zaštiti američkih F-22 koji se nalaze u zemlji. "Ako bih negdje smjestio iznimno vrijedan vojni resurs, svakako bih odabrao zemlju koja ima snažnu protuzračnu i proturaketnu obranu", rekao je Douglas Birkey, izvršni direktor Mitchell Institute for Aerospace Studies.

