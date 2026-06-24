Točno je 45 godina od prvog ukazanja u Međugorju: Rasprava u Vatikanu i dalje traje

Na današnji dan prije 45 godina, u hercegovačkom mjestu Međugorje započeo je fenomen koji je tijekom desetljeća privukao milijune hodočasnika iz cijelog svijeta i pretvorio mali kraj u jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta.

Prema svjedočanstvima vidjelaca, sve je počelo 24. lipnja 1981. godine oko 18 sati na brdu Crnica, na predjelu Podbrdo iznad Međugorja. Šestero mladih iz župe Međugorje tvrdilo je da je ugledalo svijetli lik žene s djetetom u naručju. Kako su kasnije svjedočili, bili su iznenađeni i uplašeni te joj se nisu približili.

Dan kasnije, 25. lipnja, ponovno su se okupili na istom mjestu. Tada su, prema njihovim tvrdnjama, prvi put razgovarali s Gospom i počeli primati poruke mira, molitve, obraćenja i posta. Upravo se 25. lipnja tradicionalno obilježava kao godišnjica međugorskih ukazanja.

Jedno od najposjećenijih marijanskih svetišta na svijetu

Šestero vidjelaca koji su obilježili povijest Međugorja su Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Marija Pavlović i Jakov Čolo. Njihova svjedočanstva ubrzo su privukla pozornost vjernika, ali i tadašnjih vlasti, zbog čega je Međugorje vrlo brzo postalo poznato i izvan granica bivše Jugoslavije.

Od tada je Međugorje izraslo u jedno od najposjećenijih marijanskih svetišta na svijetu. Svake godine ondje dolaze deseci tisuća vjernika, a tijekom proteklih desetljeća broj hodočasnika mjeri se u milijunima. Mnogi svjedoče o duhovnim obraćenjima, povratku vjeri i životnim promjenama koje su doživjeli upravo u Međugorju.

Posebnost međugorskog fenomena jest činjenica da pojedini vidioci tvrde kako ukazanja traju i danas. Neki od njih navode da Gospu viđaju svakodnevno te primaju ukazanja i poruke.

Povodom 45. obljetnice, u Međugorju se ovih dana održavaju molitveni programi, procesije, devetnica Kraljici Mira i brojna hodočašća. Središnja proslava održava se 25. lipnja, na datum koji se tradicionalno obilježava kao godišnjica početka ukazanja.

Što kaže Vatikan?

Pitanje autentičnosti međugorskih ukazanja desetljećima je predmet rasprava unutar Katoličke Crkve. Vatikan do danas nije službeno proglasio ukazanja nadnaravnima, ali je posljednjih godina zauzeo otvoreniji pristup prema Međugorju i organiziranim hodočašćima.

Dikasterij za nauk vjere 2024. godine istaknuo je pozitivne duhovne plodove povezane s Međugorjem te omogućio nastavak organiziranih hodočašća i pobožnosti, bez konačne ocjene o nadnaravnom karakteru ukazanja.

Bez obzira na različita mišljenja o samim ukazanjima, Međugorje i nakon 45 godina ostaje mjesto molitve, ispovijedi i okupljanja vjernika iz cijeloga svijeta koji u porukama Kraljice Mira traže nadu, utjehu i duhovno ohrabrenje.