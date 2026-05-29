Umjesto u bolnici, krv darivali u bazilici: 'Najčešće te ljude nikad ne upoznamo'

Ususret 8. Antunovskom hodu mladih, koji je prošle godine okupio gotovo 20 tisuća hodočasnika, fratri sa zagrebačkog Svetog Duha i ove su godine organizirali humanitarnu akciju darivanja krvi – i to na nesvakidašnjoj lokaciji, u bazilici.

Za mnoge je to bila prilika spojiti vjeru, zajedništvo i pomoć drugima. Među njima je i Katarina, koja je jedva dočekala punoljetnost kako bi prvi put mogla darovati krv. Na Antunovskom hodu sudjeluje još od svoje 15. godine.

'Bila sam u prolazu i vidjela puno ljudi. Uključila sam se i bilo je jako lijepo, program nije naporan, ne smeta ni sunce. Uvijek nas dočekaju voda i ljudi, kao da se svi poznaju i svi su si dobri', ispričala je.

Neki su na darivanje došli ne samo kako bi pomogli drugima, nego i kako bi vlastitim primjerom potaknuli svoju djecu na solidarnost. Sljedeće subote cijela će obitelj sudjelovati u povorci kroz Zagreb.

'To je nekakva intenzivna duhovna obnova', rekao je Jakov Fatović, dodajući kako je riječ o iskustvu koje povezuje fizičku i duhovnu dimenziju.

'Darivanje krvi čin je ljubavi'

Za Ivana Dehina ovo je bilo prvo darivanje krvi.

'Vruće je, svi imamo posla, ali treba napraviti neko dobro djelo, a darivanje krvi je jedno od njih. Svatko služi kako može', poručio je.

Krv su darivali i svećenici, ističući kako je riječ o činu ljubavi prema bližnjemu.

'To je kršćanski i evanđeoski – pomoći nekome. Najčešće te ljude nikad ne upoznamo, ali darivanje krvi čin je ljubavi', rekao je fra Sandi Aščić.

Iza cijele inicijative stoji želja da Antunovski hod mladih dobije i snažnu humanitarnu dimenziju.

'Lijepo je vidjeti to zajedništvo, otvorenost i ljubav. Možda nećemo dati cijeli svoj život za druge, ali na ovaj način nekome možemo spasiti život i pomoći', poručio je organizator.

Ovogodišnji Antunovski hod mladih kreće iz Dubrave, a organizatori naglašavaju kako, unatoč nazivu, nije namijenjen samo mladima – dobrodošle su sve generacije.