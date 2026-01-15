FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEPOTREBNA POLEMIKA' /

Na sličici blagoslova vidjeli 'sektu', fra Ivan Matišić nam odgovorio: 'Ovo je njena poruka...'

Na sličici blagoslova vidjeli 'sektu', fra Ivan Matišić nam odgovorio: 'Ovo je njena poruka...'
×
Foto: Screenshot Facebook Druga Strana Posavine

Autor je naslikao Božić kakvog je sv. Franjo pripremio u Greccu i to je ključna stvar koju treba razumjeti, ali očito to se nije dogodilo, govori nam župnik za Net.hr

15.1.2026.
21:56
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot Facebook Druga Strana Posavine
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Posljednjih dana diglo se prilično bure oko sličice koja se dijelila tijekom blagoslova u susjednoj Bosni i Hercegovini jer prizor na njoj mnogima "nije legao".

Naime, na Facebook stranici "Druga Strana Posavine", objavili su naslov "sličica zbunila vjernike" i naveli da se dijelila tijekom blagoslova kuća u selima Županije posavske. 

'Majka Božja s dekolteom'

Naveli su: 

"Vjernicima su podijeljene sličice koje, nažalost, ne nalikuju ni na Isusa Krista, ni na Majku Božju, ni na kršćansku ikonografiju kakvu poznajemo i poštujemo. Majka Božja prikazana je kratke kose, u tamnoj odjeći s dekolteom, a cijeli prizor više podsjeća na modernu ilustraciju nego na svetački prikaz rođenja Isusova.

Ne postavljamo ovo iz zlobe, nego iz zabrinutosti i poštovanja prema vjeri, tradiciji i svetosti blagoslova kuće. Ne znamo tko odobrava ovakve prikaze i zašto se dijele u ime Crkve. Blagoslov kuće nije prilika za eksperimentiranje s vjerom i simbolima, nego trenutak molitve, mira i jasnoće poruke. Mir kući ovoj, ali i istina, dostojanstvo i poštovanje prema onome u što vjerujemo."

Uslijedila je lavina komentara, u jednom stoji i ovo: "Ovo nije Božić, nisu jaslice. Isus nije rođen na stolu. Nije kršćanska poruka. Rogovi, tamna atmosfera i prikaz djeteta na stolu ostavljaju dojam nečega što više podsjeća na sektaški obred nego na rođenje Spasitelja."

Fra Ivica Matišić za net.hr odgovorio što je na sličici

Pitali smo u samoj župi Uskoplje o čemu je riječ te smo od fra Ivice Matišića dobili iscrpan odgovor.

Kaže, na sličici je prikaz slike koja se nalazi u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gornjem Vakufu-Uskoplju i dio je velike "kolekcije" slika Slavka Šohaja.

"Tu imamo postaje križnog puta te dvije slike – jedna je Božić sv. Franje, a druga je Emaus. Upravo oko Božića sv. Franje podigla se nepotrebna polemika koju ljudi uopće nisu razumjeli, a puno toga pišu. Nažalost, često se pokaže da oni koji (ništa) ne znaju budu i najglasniji", odgovorio je za net.hr fra Matišić.

'Kristovo rođenje bez idealizacije i sjaja'

Otkrio je detalje kako je slika nastala i donosimo odgovor fra Matišića u cijelosti:

"Slike su postavljene oko 1976. god. Autor je naslikao Božić kakvog je sv. Franjo pripremio u Greccu i to je ključna stvar koju treba razumjeti, ali očito se to nije dogodilo. Slika prikazuje Kristovo rođenje u modernom, ekspresionističkom stilu, bez idealizacije i sjaja. Likovi su grubi i pojednostavljeni kako bi se naglasila LJUDSKA STVARNOST, a ne ljepota forme.

Korištene su tamne, zemljane boje koje stvaraju osjećaj SIROMAŠTVA I TIŠINE. Dijete Isus je jedini IZVOR SVJETLA – JER SLAMA SVIJETLI JAČE OD SVEGA, čime se poručuje da svjetlo dolazi iz skromnosti.

Isus je na stolu, odnosno oltaru, što predstavlja EUHARISTIJU, prisutnost pod prilikama kruha i vina.

Marija i Josip prikazani su kao umorni, OBIČNI ljudi, bliski svakodnevnom čovjeku.

Aureole su tek naznačene, što svetost čini NENAMETLJIVOM I TIHOM.

Prostor je gotovo prazan kako bi fokus bio na DOGAĐAJU, a ne na ambijentu.

Životinje su ravnopravni sudionici prizora, naglašavajući prirodnost trenutka.

Autor se svjesno odmiče od klasične božićne ikonografije.

Poruka slike je da se božansko rađa u JEDNOSTAVNOSTI, SIROMAŠTVU."

Ovu je sličicu odabrala izdavačka kuća Svjetlo riječi koju vode fratri Bosne Srebrene. Odabrana je u sklopu činjenice da je sv. Franjo prvi 'osmislio' i postavio žive jaslice.

U Uskoplju oko ove slike i nije bilo nekih problema jer je to 'naša' slika na koju su ljudi navikli te im je dobro poznata."

Tko je umjetnik Slavko Šoha?

Dodajmo i to da je umjetnik koji je naslikao sliku Slavko Šohaj, rođen 1908. u Zagrebu, gdje je i preminuo 2003. godine.

Diplomirao je 1931. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a usavršavao se u Parizu tijekom 30-ih godina prošlog stoljeća.

Bio je likovni suradnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (1935.–1965.). Član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, danas Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Na prvoj izložbi 1934. u Zagrebu, kao gost Grupe trojice, prepoznat je kao tipičan predstavnik figuralnog poetskog realizma.

"Nadahnut Cézanneovom konstrukcijom kromatskih masa i Matisseovim kolorizmom, ostvario je djela uravnoteženih ritmova i osebujna kolorističkoga bogatstva. Autor je autoportreta i portreta, putenih aktova, veduta (osobito Cavtata, Dubrovnika i Hvara), mrtvih priroda i figuralnih prizora smještenih u krajolik (Dječak II, 1938; Licitarsko srce, 1978; Autoportret, 1982; Akt s paravanom, 1987). Posebnu skupinu njegovih djela čine crteži u boji, akvareli i gvaševi naglašene dekorativnosti, na kojima se često uočava spontana improvizacija (Pont Sully, 1977). Dobio je Nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo (1978)", objavili su na Hrvatskoj akademiji.

Krleža o umjetniku: 'Instrumentalizacija tihih života, istančan ukus, sigurna ruka...'

O njemu je govorio i Miroslav Krleža te su na stranicama Krležijane izdvojili nekoliko rečenica: 

"Visoko cijeneći Šohajevu ustrajnost u ispitivanju i razvijanju osobnoga likovnog izraza, Krleža je umjetnikovo odbijanje da, unatoč svome pariškom iskustvu, slijedi pomodne slikarske smjerove XX. st. sažeo gotovo telegrafski: 'Poetska instrumentalizacija tihih života, istančan ukus, sigurna ruka, gusta paleta, lirska pojava bez jednog jedinog svojstva pogodnog za naš likovni džiu-džicu' (Fragmenti dnevnika iz godine 1969, Forum, 1973, 3)." 

Šohaj o sebi: 'Volio inspirirati nečim što je sporedno, nevažno, nepretenciozno'

Na stranicama Zagrebačkog fakulteta objavili su i citat samog umjetnika Slavka Šohaja, koji je rekao:

"Koliko se sjećam, već sam u ranoj mladosti volio akvarelirati motive sa zagrebačkih ulica. Kao srednjoškolac, svake bih nedjelje odlazio u Strossmayerovu galeriju, u dvoranu hrvatskog slikarstva s djelima Kraljevića, Račića, Uzelca i drugih. Tu sam se oduševljavao njihovim slikama i tu su nastale moje prve predodžbe o slikarstvu.

Došavši poslije studija na zagrebačkoj akademiji u Paris, to se shvaćanje proširilo i oplemenilo djelima Maneta, Cezannea, impresionista i fovista.

Epohu koja počinje impresionizmom, ubrojivši spomenute pravce, smatrao sam i osjećao bliskom. U tu epohu, u taj rudnik bogat draguljima, koji je, međutim, već napušten i smatra se iscrpljenim, vraćao sam se u nadi da ću pronaći još koji dragi kamen i sa željom da ga izbrusim na drugačiji način.

Ako slikarstvo podliježe evoluciji, onda je ono rezultat slobodnog izbora i promišljanja, a ne osvrtanje jedino na najrecentnije pravce i pronalaske. Ono je iskustvo što traje i u samom sebi dozrijeva i raste. Zato sam ostao vjeran svom dotadašnjem načinu i stanovitoj percepciji prirode.

Sredinom sedmog desetljeća osjetio sam potrebu da spojim, bolje rečeno da ugradim neke slučajnosti u siluetu viđenog predmeta. Na ovaj mi se način ukazala nova, drugačija koncepcija slike. No poslije ove promjene vraćao sam se prijašnjem načinu, da realiziram prije zamišljene, a neostvarene zamisli, i u tim mijenama odvijalo se moje slikarsko djelovanje.

Pretežno sam se (uostalom, poput mnogih drugih slikara) volio inspirirati nečim što je sporedno, nevažno i nepretenciozno u životu.

Slikarstvo je za mene značilo dati ovim sporednim i nevažnim predmetima, a isto tako krajolicima i ljudskim bićima koja sam susretao, njihovu drugu egzistenciju."

POGLEDAJTE VIDEO Uzinić: 'Mnogi misle da nas drugi ugrožavaju, ja mislim da su drugi naša prilika'

BlagoslovSektaUmjetnikJasliceBlagoslov KućaBlagoslov Obitelji
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'NEPOTREBNA POLEMIKA' /
Na sličici blagoslova vidjeli 'sektu', fra Ivan Matišić nam odgovorio: 'Ovo je njena poruka...'