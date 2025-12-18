Uzinić o moliteljima na trgovima: 'Svima nam je mjesto tamo, ali...'

Mate Uzinić, nadbiskup riječki, sinoć je dao intervju za RTL Direkt gdje je govorio o tome kako je svjestan da ima onih koji misle da on čini štetu Crkvi.

Govorio je i o društvenim mrežama, teorijama zavjere, o nasilju nad ženama kao porazu za muškarce te svima uputio božićnu poruku.

U zadnje vrijeme u eteru se sve više govori o moliteljima na trgovima diljem Hrvatske, došlo je i do raznih peticija protiv njih, a Uzinić na pitanje smatra li da molitelji šire zajedništvo i je li im mjesto na trgovima, odgovara:

"Svima nam je mjesto na trgovima. Trgovi su za nas sve, ali bismo svi trebali voditi računa kad smo na trgovima da nismo protiv drugih, nego da smo jedni s drugima. Ako njihova molitva izaziva reakcije kakve izaziva, trebalo bi se upitati je li im tu mjesto, jednako tako trebali bismo vidjeti je li to molitva. Jer molitva koja mene ne oplemenjuje, a druge provocira - često provocira i mene protiv drugih i nije prava molitva", poručuje.

Ove je godine bilo 19 femicida. Gdje smo kao društvo zakazali?

"To je jedan od načina na koji se pokazuje da nešto u našem društvu nije kako treba. Osobito je to poraz za nas muškarce koji i u duhu ovih molitava, autoritet pokazujemo kroz to da smo nasilni prema drugima."

