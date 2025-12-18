FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NADBISKUP ZA DIREKT /

Uzinić o moliteljima na trgovima: 'Svima nam je mjesto tamo, ali...'

Odgovara i na pitanje gdje smo kao društvo zakazali

18.12.2025.
7:41
danas.hr
Mia Slafhauzer/pixsell/screenshot Rtl Direkt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mate Uzinić, nadbiskup riječki, sinoć je dao intervju za RTL Direkt gdje je govorio o tome kako je svjestan da ima onih koji misle da on čini štetu Crkvi.

Govorio je i o društvenim mrežama, teorijama zavjere, o nasilju nad ženama kao porazu za muškarce te svima uputio božićnu poruku.

U zadnje vrijeme u eteru se sve više govori o moliteljima na trgovima diljem Hrvatske, došlo je i do raznih peticija protiv njih, a Uzinić na pitanje smatra li da molitelji šire zajedništvo i je li im mjesto na trgovima, odgovara:

"Svima nam je mjesto na trgovima. Trgovi su za nas sve, ali bismo svi trebali voditi računa kad smo na trgovima da nismo protiv drugih, nego da smo jedni s drugima. Ako njihova molitva izaziva reakcije kakve izaziva, trebalo bi se upitati je li im tu mjesto, jednako tako trebali bismo vidjeti je li to molitva. Jer molitva koja mene ne oplemenjuje, a druge provocira - često provocira i mene protiv drugih i nije prava molitva", poručuje.

Ove je godine bilo 19 femicida. Gdje smo kao društvo zakazali?

"To je jedan od načina na koji se pokazuje da nešto u našem društvu nije kako treba. Osobito je to poraz za nas muškarce koji i u duhu ovih molitava, autoritet pokazujemo kroz to da smo nasilni prema drugima."

Cijeli intervju čitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Uzinić: 'Mnogi misle da nas drugi ugrožavaju, ja mislim da su drugi naša prilika'

Mate UzinićMoliteljiKlečavciTrgovi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NADBISKUP ZA DIREKT /
Uzinić o moliteljima na trgovima: 'Svima nam je mjesto tamo, ali...'