Proslavila 33. rođendan: Mnogi neće prepoznati Izabel Kovačić na ovim fotografijama

Supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Matea Kovačića (32), poduzetnica Izabel Kovačić, povodom svog 33. rođendana na Instagramu je podijelila posebnu objavu. Osim što je proslavila ovaj važan životni trenutak, istog dana njezin modni brend IZAKOVA slavio je dvije godine postojanja. Kako bi obilježila obje prilike, dizajnerica je objavila seriju nostalgičnih fotografija iz svog djetinjstva, a sve to podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Izabel je uz objavu priložila nekoliko fotografija iz obiteljskog albuma na kojima kao djevojčica otvara poklone ispod božićnog drvca, pozira s obitelji i slavi uz rođendansku tortu. Uz fotografije je podijelila i poruku o dvostrukom značenju ovog datuma. "Danas, na moj rođendan, ne slavim samo još jednu godinu života, već i dvogodišnjicu pokretanja brenda IZAKOVA. Ovaj brend započeo je s namjerom da prigrlim modu i učim o njoj na novi način", napisala je i zahvalila se zajednici koja prati njezin rad.

Ispod objave ubrzo su se zaredale čestitke pratitelja, a poruke poput "Sretan rođendan", "Brava Iza" i "Happy birthday beautiful" pokazale su da publika s jednakim zanimanjem prati njezine privatne i poslovne trenutke.

Rođendanska objava zaokružila je iznimno uspješnu godinu za brend IZAKOVA. Nakon predstavljanja kolekcije za proljeće/ljeto 2025. u Parizu, kampanja brenda prikazana je na billboardu na njujorškom Times Squareu, što je Izabel opisala kao ostvarenje sna.

