Ibrahimovićeva supruga pozvala Srpkinju i prekršila njegovo važno pravilo: 'Ovo nisam očekivao'

Zlatan Ibrahimović, nogometna ikona poznata po nevjerojatnom talentu koliko i po svom egu, nikada nije bio čovjek koji slijedi tuđa pravila. Njegova karijera i život ispisani su legendarnim izjavama koje su postale dio nogometnog folklora. Od tvrdnje da je Svjetsko prvenstvo bez njega "besmisleno gledati" do slavne rečenice upućene supruzi za rođendan: "Ništa, jer ona već ima Zlatana", izgradio je mit o sebi kao o polubogu koji hoda među smrtnicima. Njegov pristup životu je jednostavan: on postavlja pravila, a drugi ih slijede. Međutim, postoji jedna osoba koja ne samo da poznaje ta pravila, već se usudila i prekršiti jedno od najpoznatijih, nepisanih. Njegova dugogodišnja partnerica Helena Seger dokazala je da čak i Zlatan ima nekoga tko ga može iznenaditi.

Jedno je pravilo bilo sveto: Bez rođendanskih proslava

U svojoj biografiji, ali i kroz brojne intervjue, Ibrahimović je jasno dao do znanja da nije ljubitelj velikih rođendanskih proslava, a pogotovo ne onih koje dolaze kao iznenađenje. U svojoj knjizi "Ja sam Zlatan" bio je jasan: "Ne volim velika slavlja, pogotovo ne rođendane. To je samo dan kao i svaki drugi. Ne treba mi lažna pažnja i pokloni koje nisam tražio." Za čovjeka koji je čitavu karijeru proveo pod svjetlima reflektora, tražeći i uživajući u pažnji na terenu, privatni su mu trenuci očito bili rezervirani za mir, obitelj i jednostavnost. To je pravilo koje su svi u njegovom okruženju, od suigrača do članova obitelji, godinama poštovali, svjesni da Zlatanova riječ ima težinu zakona, barem u njegovom svemiru.

Helena Seger odlučila je riskirati za veliku obljetnicu

Ipak, kada je stigao njegov 40. rođendan, 3. listopada 2021. godine, Helena Seger zaključila je da je takva životna prekretnica vrijedna rizika. U trenutku kada je Zlatan i dalje igrao na vrhunskoj razini u dresu AC Milana, prkoseći godinama i zakonima biologije, njegova partnerica odlučila je ignorirati njegovo poznato pravilo. Organizirala mu je spektakularnu zabavu iznenađenja u gradu koji ga obožava. Bio je to iznimno hrabar potez, s obzirom na Zlatanovu nepredvidivu narav i javno poznat stav. No, Helena, uspješna poslovna žena i žena čvrstog karaktera koja je s njim provela dva desetljeća, očito je procijenila da će legendarni nogometaš duboko u sebi cijeniti tu gestu, pogotovo zbog posebnog iznenađenja koje je pripremila.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Spektakularna proslava uz hit "Jutro je"

Proslava je održana u jednom hotelu u srcu Milana, grada u kojem je Zlatan ostavio neizbrisiv trag i stekao status božanstva. Helena je okupila obitelj i najbliže prijatelje, stvarajući intimnu, ali i glamuroznu atmosferu. Iako su detalji ostali skriveni od javnosti, kruna večeri bilo je iznenađenje koje Zlatan nije mogao ni zamisliti. Sam Ibrahimović je opisao trenutak kada je shvatio što mu je supruga priredila:

"Zatim me tjeraju da idem dizalom, koje vodi do posljednjeg kata, na terasu. Moja pratnja je ispred mene. Izlazim, prepoznajem Nadu Topčagić, srpsku pjevačicu iz Bosne, i kreće pjesma "Jutro je", koju volim i koju su uvijek puštali kada sam izlazio na pozornicu Festivala u Sanremu. Počinje pjevati. Jedno za drugim, vidim pred sobom poznata lica. Tu su svi, a mislim stvarno svi. Pjesma završava, uzimam mikrofon i, iako sam zbunjen i preplavljen emocijama, pokušavam reći dvije riječi: 'Zahvaljujem svima. Nisam očekivao ovako nešto.' Bilo je ovo stvarno lijepo iznenađenje. Vidim da su prisutni čak i mnogi prema kojima sam se loše ponio. Nisam mislio da biste došli. I kunem vam se, nisam nikome platio da vas dovede. Možda to znači da imam srce i da sam, na kraju krajeva, učinio nešto dobro", zaključio je Zlatan.

Kad Zlatan slavi, darove si kupuje sam

U svom prepoznatljivom stilu, Ibrahimović se pobrinuo da ni darovi ne budu prepušteni slučaju. Dok je njegova supruga brinula o organizaciji slavlja, on si je za 40. rođendan poklonio novi, zlatni Ferrari SF90 Stradale, hibridni superautomobil čija se vrijednost procjenjuje na oko pola milijuna eura.

