Ovo raskrižje posvađalo je internet: Mnogi su krivo odgovorili tko ima prednost, znate li vi?

Prometna raskrižja često predstavljaju izazov, ne samo za vozače početnike, već i za one iskusne. Iako je vožnja kroz raskrižja rutinska svakodnevna situacija za većinu vozača, internet je prepun ilustracija koje često izazivaju rasprave i nesuglasice među korisnicima.

Jedna takva ilustracija nedavno je izazvala pravi potres na društvenim mrežama. Na fotografiji je prikazan crveni automobil koji vozi ravno, dok ispred njega na semaforu svijetli zeleno svjetlo.

S druge strane, s bočne ulice dolazi zeleni autobus koji skreće udesno. Zadatak je, dakle, otkriti tko od njih ima prednost.

Svađa u komentarima

Neki korisnici su ustvrdili da u ovom slučaju prednost ima autobus, dok su drugi istaknuli da je crveni auto taj koji polazi prvi. Ovakva nesuglasica izazvala je brojne prepirke i rasprave o pravilima prometa, jer mnogi vozači nisu bili sigurni tko je zapravo u pravu.

"Znak je samo u slucaju ako semafor ne radi.Dakle osobni pa autobus", "Autobus je na glavoj cesti i ima prednost prolaska, ko god kaže drugacije neka vrati vozačku", "Kako si ti prošao liječnički s vidom? Jesi toliko slijep da ne vidiš semafor, ili samo nemaš pojma o propisima? Lijepo te molim da ne izlaziš autom na cestu, prije nego nekoga ubiješ", "Prvo semafor, a pošto je obojici zeleno onda znak, znači autobus ima prednost", "Ja ne shvaćam jesmo li mi postali totalni idioti ili u ćemu je problem?", samo su neki od komentara.

Tko je u pravu?

Dakle, u ovoj situaciji prednost ima crveni automobil jer on zadržava svoj smjer kretanja i vozi kroz raskrižje, dok autobus skreće s bočne ulice.

Iako bi prometni znakovi, koji označavaju glavnu ulicu, obično odredili tko ima prednost, u ovom slučaju najvažniji je semafor. Po pravilima, semafor ima prioritet nad prometnim znakovima, što znači da je crveni automobil u prednosti jer semafor za njega pokazuje zeleno svjetlo.

Međutim, da semafor nije u funkciji, pravilo bi bilo drugačije. U tom slučaju, vozači bi se morali osloniti na prometne znakove i pravila za davanje prednosti, prema kojima bi crveni automobil morao propustiti autobus koji dolazi s bočne ceste.