Ovaj zadatak iz vozačkog ispita zadaje glavobolje: Ako ga točno riješite, vi ste sjajan vozač

Polazak u autoškolu za mnoge je jedno od stresnijih životnih iskustava. Osim prvih sati vožnje i snalaženja u prometu, posebnu glavobolju kandidatima često zadaju ispiti iz prometnih propisa. Najviše nedoumica, bez konkurencije, izazivaju raskrižja, ona na kojima se naizgled sve čini jasno, ali tek detaljnijim pogledom postaje očito koliko su zapravo zahtjevna.

Neka raskrižja toliko su složena da ih je teško razumjeti već pri prvom susretu, dok su druga barem malo „pitomija“, ali i dalje traže punu koncentraciju. Upravo zato ispiti iz propisa mnogima ostaju u sjećanju kao jedan od najtežih dijelova cijelog procesa polaganja vozačkog ispita.

Povodom Svjetskog dana vozača, odlučili smo se prisjetiti jednog takvog raskrižja s ispita, onog koje redovito zbunjuje kandidate i zahtijeva dobro promišljanje prije nego što se dođe do točnog odgovora.

Pogledajte ga pažljivo i provjerite biste li danas, s više iskustva ili bez njega, znali pravilno reagirati u ovoj prometnoj situaciji.

Foto: Autoškola Aplikacija

O kakvom raskrižju se radi

Fotografija je snimljena iz automobila vozača koji se nalazi na raskrižju i namjerava skrenuti ulijevo. Upravo iz njegove perspektive najbolje se vidi zašto ova prometna situacija stvara toliku zabunu među kandidatima u autoškolama.

Iz suprotnog smjera nailazi sivi automobil koji se kreće ravno i ima prednost prolaska, dok se s desne strane nalazi crveni automobil koji se također kreće ravno kroz raskrižje.

Pitanje glasi: "Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?". Dolje je tri ponuđena odgovora:

a) Propustiti vozilo koje nailazi s moje desne strane

b) Voziti prije vozila koje dolazi iz suprotnog smjera

c) Propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera

Točan odgovor

Na fotografiji je prikazano raskrižje cesta jednake važnosti, bez prometnih znakova koji bi određivali prednost prolaska. U takvoj prometnoj situaciji primjenjuje se pravilo desne strane.

Prvi kroz raskrižje prolazi crveni automobil, jer dolazi s desne strane vozilu iz kojeg je snimljena fotografija te samim time ima prednost. Sivi automobil crvenome dolazi s lijeve strane, zbog čega ga ne mora propustiti.

Nakon toga prolazi sivi automobil. Vozilo iz čije je perspektive fotografija snimljena skreće ulijevo, pa je obavezno propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera i kreće se ravno. Tek nakon što oba vozila prođu, moguće je sigurno skrenuti ulijevo.

Dakle, točni odgovori cu pod a) i c).